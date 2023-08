Cyberpunk 2077: Neuer Trailer zeigt, wie sehr der Phantom Liberty-DLC das Rollenspiel umkrempelt

Cyberpunk 2077: Neuer Trailer verrät, was euch im Phantom Liberty-DLC erwartet

Am 26. September und damit fast drei Jahre nach dem Release des Hauptspiels ist es endlich so weit undbekommt seinen sehnlichst erwarteten Phantom Liberty-DLC verpasst.Dass das polnische Entwicklerstudio CD Projekt Red das Rollenspiel mit der kostenpflichtigen Erweiterung ganz schön auf den Kopf stellen will, zeichnet sich schon seit einiger Zeit ab. Imvon der Opening Night Live der gamescom zeigt ein dreiminütiger Trailer nun, worauf ihr euch imfür Cyberpunk 2077 so freuen könnt.Angesichts des actiongeladenen Werbevideos zu Cyberpunk 2077 verschießt man auch die neuen Features der Phantom Liberty-Erweiterung wie im Dauerfeuer. Klassischerweise bekommt ihr natürlich zunächst mehr vom gleichen serviert:stehen dabei genauso auf dem Programm wie frische Fahrzeuge und ein vollständig neuer Talentbaum.Das bestehende Perk-System wird im DLC aber auch überarbeitet: So könnt ihr in Kürze nicht nur flink durch die Luft dashen, sondern auch feindliche Kugeln zurückwerfen – beides ziemlich praktisch, wenn es darum den Halunken von Night City ein bisschen Respekt einzuflößen. Dabei dürfte euch auch die neue beziehungsweisehelfen, mit der ihr euren Körper technologisch noch weiter aufmotzen könnt.Weil ihr es in Zukunft auf den Straßen von Cyberpunk 2077 mit einer noch fieseren Polizei zu tun bekommt, die dank überarbeiteter KI cleverer auf eure Schandtaten reagieren soll, kommt auch derwie gerufen. Ob mit kleinen Knarren oder wuchtigen Raketenwerfern: So verwandelt sich auch euer fahrbarer Untersatz bald in eine mobile Festung.Während der Trailer noch mit weiteren Neuerungen wie demoder einer erhöhten Levelobergrenze um sich wirft, finden tatsächlich nicht alle erwähnten Features exklusiv mit dem Phantom Liberty-DLC ins Spiel: Der Fahrzeugkampf, die überarbeiteten Perks und die verbesserte Polizei-KI sollen mit demnach Night City kommen. Falls euch interessiert, was wir bislang noch über die Erweiterung wissen, schaut doch beivorbei.