Cyberpunk 2077: Kein DLC nach Phantom Liberty - Das ist der Grund

Cyberpunk 2077: Kein weiterer DLC nach Phantom Liberty

CD Project Red (CDPR), Entwickler vonhaben verraten, wie es nachmit der Reihe weitergeht. Die Erweiterung kommt nächsten Monat, genauer gesagt am 26. September 2023, auf den Markt.Künftig soll esfür den Shooter-Hit geben. Der Grund dafür sei technischer Herkunft: Man wolle sich beim Entwicklungs-Tool umorientieren. So planen die Entwickler, von ihrer eigenen Engine, die den Namen REDengine trägt, vorerst keinen Gebrauch mehr zu machen.Wie Kotaku berichtet, haben CDPR einen Beschluss gefasst, die Fans von Cyberpunk 2077 durchaus enttäuschen dürfte. Wegen einerwolle man keinen weiteren DLC für den Shooter, sondern eher ein neues Spiel veröffentlichen. Sie nutzen künftig nicht mehr die studioeigene REDengine, sondern wollen ihre zukünftigen Games mithilfe dervon Epic Games entwickeln, wie sie bei einem Q&A verraten.Während der Q&A-Session wurden CDPR gefragt, wie viele Verkäufe von Phantom Liberty es brauche, damit sie an eine zweite Erweiterung von Cyberpunk 2077 denken. Michael Nowakowski, ein Mitarbeiter des Studios erwidert: „Die Entscheidung ist bereits gefallen“. Ihr Vorhaben hängeoder habe damit zu tun, wie zufrieden sie mit dem DLC seien.Es sei vorerst das, für das sie die REDengine verwenden. Neben dem Engine-Wechsel scheint es weitere Gründe zu geben, da das Studio die technische Veränderung als „Hauptgründe“ benennt – genaueres zu weiteren Beweggründen verraten sie allerdings nicht.Phantom Liberty soll Cyberpunk 2077 stark umkrempeln: Das DLC bringt massig neue Inhalte mit sich, einige davon. Für die neue Gegend Dogtown sowie die entsprechenden Quests und Geschichten, die es darin zu erleben gibt, müsst ihrzahlen. Zusätzlich kommt ein neuer Talentbaum, neue Waffen und Fahrzeuge plus die Option, vom Fahrzeug aus Gegner anzugreifen. Mehr zur kommenden Erweiterung lest ihr