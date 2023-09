Cyberpunk 2077: Releasetermin von Update 2.0 steht ab sofort fest

Cyberpunk 2077: Was bringt Update 2.0?

vollständig überarbeitete Skillbäume und Perks

überarbeitetes Cyberware-System

Kämpfe aus dem Auto heraus inklusive Verfolgungsjagden

neues Polizei-System mit Fahndungsstufen

verbesserte KI in Kämpfen

verbesserte Benutzeroberfläche

Änderungen am Loot-, Crafting- und Item-System

neue Radiosender, darunter ein Sender mit Songs, die von der Community erstellt worden sind

Wann erscheint das groß angekündigtefür? Im Rahmen eines Livestreams und in Form eines Trailers lieferte CD Projekt Red nun die Antwort: Bereits in weniger als einer Woche wird der Download starten.Am 21. September wird, wie das polnische Entwicklerteam bekanntgab. Ihr habt somit noch genügend Zeit, um euch vorab mit den Neuerungen des riesigen Patches vertraut zu machen, ehe dann am 26. September dererscheint.Mit Update 2.0 führt CD Projekt Red Cyberpunk 2077 langsam zu einem Ende, fast drei Jahre nach dem Release des Rollenspiels. Mit an Bord sind unzählige geplante Verbesserungen und Neuerungen, die sich wie folgt aufteilen:Wer will, kann sich übrigens schon jetzt auf der Spielwebseite die neuen Skillbäume anschauen und seinen Charakter vorab planen.Wieviele Gigabyte das Update für Cyberpunk 2077 auf die Downloadwaage bringt, wurde übrigens noch nicht vorab verraten. Allerdings werden lediglich Spieler auf dem PC, der PlayStation 5 und Xbox Series X | S in den Genuss der Änderungen kommen. DerAm 26. September folgt dann. Im großen und einzigen Story-DLC verschlägt es euch in das neue Gebiet Dog Town, in der ihr unter anderem die Präsidentin der New United States retten müsst. Mit an Bord ist dieses Mal übrigens nicht nur Keanu Reeves als Johnny Silverhand, sondern auch der britische Schauspieler Idris Elba, der in die Rolle von Solomon Reed schlüpft.