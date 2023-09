Cyberpunk 2077: Kurz vor Phantom Liberty - ARD-Dokumentation gibt exklusive Einblicke in die Entwicklung preis

Cyberpunk 2077: ARD-Doku zeigt, wie die Entwickler mit dem anfänglichen Misserfolg zurechtkamen

Die Entwickler vonblicken auf eine mehr als durchwachsene Zeit seit der Veröffentlichung ihres gehypten Rollenspiels zurück. Erst in den höchsten Tönen gelobt, dann folgte derundzerrissen den Titel aufgrund seiner schlechten Performance und unzähligen Bugs in der Luft.Mittlerweile hat sich Cyberpunk 2077 wieder von seinen Startschwierigkeiten erholen können und ist dank einer Vielzahl anzu dem geworden, was Fans sich von Anfang an unter dem dystopischen Action-Hit vorgestellt haben. In wenigen Tagen steht auch schon der großevor der Tür und eine neueentführt uns nun hinter seine Kulissen.Im Rahmen der Dokumentation durften die Filmemacher der ARD die Entwickler von, das Studio, welches hinter Cyberpunk 2077 und dem Phantom Liberty DLC steht, auf Schritt und Tritt begleiten. Dabei stellte man dem Team eine ganze ReiheVor allem derdes letzten Endes doch noch zum Hit avancierten Titels steht hierbei im Vordergrund. So verrät man uns beispielsweise, wie die Entwicklerinnen und Entwickler des polnischen Studios mit einem derartigen öffentlichen Druck umgegangen sind, während sie aufdaran arbeiteten, die Probleme von Cyberpunk 2077 auszubügeln.Auch der Umgang mit dem verlorenender Spielerschaft, die sich teilweise mitbei den kreativen Köpfen bedankte, wird beleuchtet. Ebenso stehen sensible Themen wieundim Vordergrund, während man das Team von Cyberpunk 2077 in Berlin, Warschau und dem sonnigen Los Angeles begleitet.Dabei liefern Quest Director, Studioleiter, Lore Directorund Leveldesignereinige exklusive Einblicke in die Produktion und die dahintersteckenden Prozesse. Aber auch YouTube- und Social Media-Größen wiesowie einigenwird Gehör verschafft. Finden könnt ihr die "Inside the Game"-Dokumentation rund um Cyberpunk 2077 in der Mediathek der ARD. Und wie sich die Entwickler dieses Mal mit demLetztes aktuelles Video: Our Commitment to Quality