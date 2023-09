Cyberpunk 2077: Entschuldigung wegen antirussischer Dialogzeilen in ukrainischer Übersetzung

Cyberpunk 2077: Ukrainische Übersetzung und Graffiti in der Kritik

Ein Kommentar von einem NPCD-Officer gegenüber Mitgliedern der Scavengers-Fraktion heißt im englischen Original "Couldn't all these assholes bite it out in the Badlands". Im Ukrainischen wird daraus ein "Couldn't all this rusnia bite it out in the Badlands?" . Rusnia ist dabei eine erst recht kürzlich in der Ukraine in Erscheinung getretene und zumeist abwertende Bezeichnung für Russen (siehe TheStanislawski auf Twitter).

Eine andere Dialogzeile wurde angepasst und lautet nun "Go fuck yourself in the same direction as the ship did." Eine offensichtliche Anspielung auf das russische Kriegschiff Moskwa, welches zu Beginn des Kriegs in der Ukraine die Schlangeninsel belagerte und als Antwort von den dort stationierten ukrainischen Soldaten die Antwort "Russisches Kriegsschiff, fick dich selbst" bekommen haben soll.

Ein Graffiti, welches offenbar mit Update 2.0 eingeführt wurde, soll zudem die Umrisse der Halbinsel Krim darstellen, während sich direkt daneben das ukrainische Wappen und ein Symbol der Krimtataren befinden. Angeblich sei dies ein Zeichen dafür, dass in der Welt von Cyberpunk 2077 die Krim weiterhin zur Ukraine gehöre.

CD Projekt Red entschuldigt sich für Übersetzung

Mit dem großenfürhat das Rollenspiel neben zahlreichen Änderungen auch eineerhalten. Die sorgt allerdings für eine, da offenbar einige Dialogzeilen direkt oder indirekt einen Bezug zum Angriffskrieg auf die Ukraine herstellen.Dabei sei zu erwähnen, dass es sich nur um eine rein textliche Übersetzung handelt, denn eine ukrainische Sprachausgabe existiert in Cyberpunk 2077 nicht. Die Textlokalisierung sei derweil weitgehend gelungen, es gäbe jedoch ein paar Stellen, die aktuellen Berichten zufolge für Kritik sorgen. CD Projekt Red hat sich sogarund Änderungen in Aussicht gestellt.Um die aktuelle Kontroverse aufzurollen, muss man wenige Monate in die Vergangenheit zurückreisen: Im Juni 2023 kündigte CD Projekt Red an, dass mit Update 2.0 erstmals in Cyberpunk 2077 eineeingeführt wird, die auch direkt die Erweiterungabdeckt. Für die Übersetzung war das ukrainische Studio SBT Localization verantwortlich, das zuvor auch schon beiodertätig war.Mittlerweile ist dasund somit auch die entsprechende Übersetzung ins Ukrainische. Der russischen Spielewebseite Zone of Games , so berichtet es RockPaperShotgun , sind als erstes ein paar Änderungen aufgefallen, die ein wenig herausstachen. Ein paar Beispiele:Wie die englischsprachigen Kollegen von RockPaperShotgun ausführen, gibt es in der ukrainischen Version von Cyberpunk 2077 noch weitere Anspielungen und Andeutungen dieser Art. Dies habe man zusammen mit den ukrainischen Organisatoren des Indie Cup herausgefunden, einem digitalen Festival für in der Regel weniger bekannte Videospielproduktionen.waren die Übersetzungen in dieser Art und Weise offenbar nicht. Nachdem seitens der russischen Spielerschaft die Kritik lauter wurde, nahm Entwickler CD Projekt Red dies als Anlass, um sich sowohl auf Telegram als auch auf dem russischen Social-Media-Netzwerk VK zu entschuldigen."Die ukrainische Lokalisierung von Cyberpunk 2077 enthält ein paar Zeilen, die einige russische Spieler beleidigt haben könnten. Diese Zeilen wurden nicht von CD PROJEKT RED Mitarbeitern geschrieben und spiegeln nicht unsere Ansichten wider. Wir arbeiten daran, sie zu korrigieren und sie", heißt es etwa bei Telegram (übersetzt via DeepL). Man werde zudem "Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass dies nicht mehr vorkommt".Eine englische Stellungnahme zu der Übersetzung gibt es bislang nicht, ebenso wenig hat sich CD Projekt Red gegenüber RockPaperShotgun dazu geäußert. In der Vergangenheit hat sich das polnische Entwicklerstudio jedoch sehr kritisch zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine positioniert und unter anderem die Verkäufe der eigenen Spiele in Russland und Belarus gestoppt.