Cyberpunk 2077: Update 2.1 bringt Metrofahrt, wiederholbare Autorennen und neue Romance-Option

In einem Stream von CD Projekt Red rund um Neuerungen zuwurden Details zum kommenden Update 2.1 präsentiert. Dieses wird kostenlos für alle Besitzer des Spiels, auch ohne den DLC, herunterzuladen und spielbar sein.Danach habt ihr nicht nur die Möglichkeit, Autorennen zu wiederholen und die Musik im Spiel auf ganz neue Weise zu erleben, auch könnt ihr die Beziehungen zu euren Liebschaften auf ein neues Level heben. Obendrein erhalten Spieler in Night City eineErstmals ist es euch nämlich möglich, in Cyberpunk 2077 mit der Metro zu fahren. Das bietet euch zu einen eine relativ ungefährliche Reise, zum anderen könnt ihr den Ausblick auf einige der spektakulärsten Spots von Night City genießen. Diese Art der Fortbewegung, die Metro war nämlich auch vorher schon durchaus vorhanden; ein frühes offizielles Wallpaper zeigte sogar V in einem Zugabteil sitzend. Nun hatten die Entwickler endlich ein Einsehen.Während der Bahnfahrt könnt ihr übrigens auch die Musik aus Cyberpunk 2077 hören. Und auch überall sonst. V hat sich nämlich endlich einen Radioport besorgt, damit ihr immer eure Lieblingsradiosender hören könnt und nicht nur, wenn ihr mit einem Fahrzeug unterwegs seid. Falls ihr trotzdem immer noch das Bedürfnis habt, einen fahrbaren Untersatz zu benutzen, könnt ihr das jetzt unter anderem mit einemtun. Schnappt euch euer Lieblingsfahrzeug und nehmt so oft ihr wollt an den Autorennen teil, die bisher nur als begrenze Missionen verfügbar waren. Wenn ihr Night City zur Rennstrecke macht, könnt ihr viele Belohnungen kassieren oder Rabatte bei Autofixern herausschlagen.Und wenn ihr es ruhig angehen lassen wollt, könnt ihr eure Lover jetzt auchzu einem Techtelmechtel einladen – und jemanden in diese heiligen vier Wände zu lassen, ist bekanntlich der ultimative Vertrauensbeweis. Überdies sind Optimierungen im Gameplay, zum Beispiel bei der KI von Bossgegnern, und eine verbesserte Zugänglichkeit , wie eine größere Schrift in den Untertiteln implementiert worden.Daskostenlos heruntergeladen werden und ist natürlich auch mit der Ultimate Edition kompatibel. Diese auch als physische Version von Cyberpunk 2077 erhältliche Edition erscheint am 8. Dezember für PlayStation 5, Xbox Series X | S und PC.