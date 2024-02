Cyberpunk 2077: Namhafte Verstärkung für die Arbeit am Nachfolger

Cyberpunk 2077: Noch wenig Infos, aber das Team wächst

Wenngleich erst in einem frühen Stadium der Entwicklung, arbeitet man bei der neuen Niederlassung von CD Projekt Red in Boston mit Hochdruck an den Vorbereitungen zum Nachfolger von. Dazu hat man sich jetzt namhafte Leute an Bord geholt.So konnte für das derzeit noch unter dembeispielsweise Anna Megill als leitende Autorin gewonnen werden. Sie wirkte zuvor unter anderem anundsowie dem kommenden Reboot vonmit.Neben Megill wird auch Alexander Freed das Autorenteam für das Cyberpunk 2077-Sequel verstärken; er war unter anderem leitender Autor bei BioWare für Star Wars: The Old Republic . Auch Ryan Barnard, der Erfahrung alsvorweisen kann, wird sich CD Projekt Red anschließen und an „Project Orion“ mitarbeiten.Obwohl das Spiel wohl selbst noch einige Zeit vom Status der frühen Entwicklungsphase entfernt ist, sollen schon einige grundlegende Veränderungen zum ersten Teil des dystopischen Action-Shooters geplant sein. So wird es wohlgeben; zudem ist ein. Auch soll der Charakterhintergrund eures Protagonisten. Außerdem wird es nicht auf der hauseigenen Engine von CD Projekt Red erschaffen, sondern mit Unreal Engine.Das polnische Entwicklerstudio hat mehrere spannende Projekte in der Pipeline wird unter anderem an einer Fortsetzung der The Witcher -Reihe („Project Polaris“) sowie einem Remake von(„Project Canis Majoris“) gewerkelt. Anvisierte Release-Zeiträume sind noch nicht offiziell bekannt.