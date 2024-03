Cyberpunk 2077: 170 Texturen-Mods, von denen ihr nicht wusstet, dass ihr sie braucht

Auch wenn die inhaltlichen Updates seit Release des DLCs und den darauffolgenden Patches abgeschlossen sind undseitdem nur noch spärliche Anpassungen von offizieller Seite bekommt, kann sich das Spiel regelmäßiger Mods aus der Community erfreuen.Diese warund hat immer wieder Quality of Life-Verbesserungen oder charmante Details zu dem Spiel hinzugefügt, während Entwicklerstudio CD Projekt Red selbst damit beschäftigt war, das dystopische RPG überhaupt auf ein qualitativ hochwertiges Level zu hieven.Immer noch gibt es Modder, die an Cyberpunk 2077 feilen und den Spielern ein besseres Erlebnis beim Zocken bieten wollen. So ist seit Freitag eine schicke Texturen-Mod, dieund ein noch immersiveres Erlebnis verspricht. Dazu hat Creator Nigeez 50 Screenshots erstellt, die ein gutes Vorher-Nachher-Bild vermitteln.Ob Spiegelungen auf einer regennassen Straße, höherer Detailgrad auf einer von trockenen Gräsern bewachsenen Wiese oder Falten in einer Baustellenplane – die Mod „Environment Textures Overhaul“ fügt grafische Verbesserungen hinzu, von denen man vielleicht gar nicht wusste, dass man sie haben möchte. Wer sich die Vergleichsbilder anschaut, wird die gemoddeten Versionen einiger Details aberkönnen.Das Update istverfügbar. Über das Wochenende haben schon über 4.000 Nutzer das Angebot genutzt. Insgesamt 170 Texturen für Architektur, Gelände und Umgebung soll es geben, die auch für Raytracing optimiert sind. Währenddessenfür einen Nachfolger von Cyberpunk 2077 auf Hochtouren.