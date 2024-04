Neuer Content zumindest nicht ausgeschlossen: Kleinere Extras könnte es für Cyberpunk 2077 noch geben

Seit dem Release von CD Project Redsvor vier Jahren hat sich einiges getan: Trotz der bekannten Startschwierigkeiten konnte sich das Spiel die Gunst der Community schließlich sichern. Vor allem der DLC Phantom Liberty hat viel dafür getan, dem RPG neues Leben einzuhauchen.Doch jetzt, wo bekannt ist, dass mit Project Orion Vorbereitungen für einen Nachfolger getroffen werden, bleibt unklar, wie essoll. Ein Interview mit Beteiligten hat diesbezüglich nun etwas Licht ins Dunkle gebracht.CD Project Red hat sich für die nächsten Jahre große Ziele gesetzt: Ein Blick auf den Fahrplan des Studios verleitet zum Staunen. Vor allem die Witcher-Reihe soll eine Menge Aufmerksamkeit in Form von Remakes, Spinoffs und Sequels erhalten. Aber auch Cyberpunk muss sich nicht mit Stillstand zufriedengeben. In der langen Liste an anstehenden Projekten taucht nämlich ebenfalls ein2077 auf.Mit der Aussicht auf einen weiteren Teil stellt sich die Frage, ob in absehbarer Zeit überhaupt noch Ressourcen für den Erstling aufgewendet werden. Diesen Gedanken hatte auch einer der Hosts in Folge 42 des Podcasts “Friends Per Second” während einesvon CD Project Red. Mit Hinblick auf den Erfolg des DLC Phantom Liberty und den Updates der letzten Monate wollte er von den beiden wissen, wie es mit Cyberpunk 2077 weitergehen wird.Amatangelo schloss in seiner Antwort nicht aus, dassihren Weg in das Spiel finden könnten. "Wir sind offen dafür", sagt er hierzu. Der Fokus liegt laut ihm allerdings hauptsächlich beim Nachfolger. Minimale Neuerungen würden daher besonders unter Umständen, wie einer naheliegenden Idee, für die ein Teammitglied besonders brennt, in Betracht gezogen werden.Generell zeigt sich das Team von CD Project Red also eherfür Cyberpunk 2077. Allerdings ist es gut zu wissen, dass das Spiel mit der Arbeit an der nächsten Generation nicht eiskalt auf der Strecke gelassen wird. Die spannenderen Entwicklungen gibt es trotzdem weiterhin bei Teil zwei von Cyberpunk zu beobachten.