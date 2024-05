Cyberpunk 2077: Dreieinhalb Jahre nach dem Desaster spielt das RPG nun ganz vorne mit





You can't imagine how much it means to me 😭 I have never been close to giving up and always believed this could be somehow possible, but never thought I will actually see it.



Thank you so much for the second chance chooms🥺 https://t.co/HLr1Ykphu1



— PaweÅ‚ Sasko (@PaweSasko) May 10, 2024

Rund dreieinhalb Jahre nach Release hat das Action-RPGeinen Meilenstein erreicht, bei dem den Entwicklern ein ebensolcher vom Herzen fallen dürfte. Schaut man nämlich auf die Steam-Reviews, so zeigt sich hier erstmals ein „überwältigend positives“ Bild.Dies bezieht sich zunächst einmal auf die jüngsten – sprich: maximal 30 Tage alten - Bewertungen. Für ein Spiel mit dieser Geschichte ist es aber definitiv ein Erfolg, auf denhat – und mit dem viele Spieler sicher nicht mehr gerechnet hätten.So postete CD Projekt Reds Community Director Marcin Momot stolz einen Screenshot in einem Tweet, aus dem hervorgeht, dass Cyberpunk 2077 in dender letzten 30 Tage 95 Prozent positives Feedback bekommen hat. Auch Game Director Pawel Sasko zeigt sich mehr als nur erfreut: „Ihr könnt nicht glauben,“, schrieb er in einer Antwort auf Momots Tweet. „Ich habe immer geglaubt, dass das irgendwie möglich sein könnte, aber nie für möglich gehalten, dass ich es wirklich sehen werde. Danke vielmals für die zweite Chance.“In den Gesamtbewertungen steht Cyberpunk 2077 mitvon über 650.000 ebenfalls sehr gut da. Schon in der Vergangenheit hatten die Entwickler betont, dass sie jedes Prozent, welches das Spiel in der Gunst steigt, genau beobachten.Den Status „überwältigend positiv“ zu erreichen, ist für ein Spiel ohnehin nicht einfach – für Cyberpunk 2077, dasund viel Vertrauen der Fans in CD Projekt Red zerstörte, war es doppelt so schwierig, aus diesem Tal herauszukommen. Dies gelang jedoch spätestens im letzten Jahr, als mit dem Update 2.0 eine runderneuerte Version des Spiels sowie der DLC Phantom Liberty veröffentlicht wurde.Seitdem geht esund Cyberpunk 2077 dürfte mit dem positiven Feedback auf für das polnische Entwicklerstudio das Spiel geworden sein, das man sich erwartet hatte, nachdem man so viel Zeit und Herzblut hinein gesteckt hat. Währenddessenmit überwältigenden Bewertungen gerade auf sich aufmerksam.