Commandos 2: HD Remaster für PC, PS4, Switch, Xbox One, iPad und Android angekündigt - 4Players.de

Ende des Jahres soll Commandos 2 - HD Remaster für PC, Mac, Linux, PlayStation 4, Switch, Xbox One, iPad und Android Tablets erscheinen. Die überarbeitete Version des Echtzeit-Taktik-Klassikers (Commandos 2: Men of Courage; 2001) wird HD-Auflösung, HD-Texturen, eine modernisierte Benutzeroberfläche und eine "an die heutige Zeit" angepasste Steuerung bieten. Auch das Tutorial wollen die Entwickler überarbeitet und erweitert haben.Kalypso Media arbeitet ebenfalls an dem Praetorians - HD Remaster . Sowowhl Commandos 2 als auch Praetorians wurden damals von den Pyro Studios entwickelt. Im Juni 2018 sicherte sich Kalypso Media alle Rechte an den IPs des Studios und versprach die Fortsetzung sowie Wiederbelebung von Commandos und Praetorians.Grafik-Vergleich: Commandos 2Grafik-Vergleich: Commandos 2 - HD RemasterLetztes aktuelles Video: Echtzeit-Taktik RemasteredKalypso Media: "Der Begründer des Echtzeit-Taktik-Genres ist zurück: Commandos 2 - HD Remaster ist eine detailgetreue Hommage an das berühmte Meisterwerk der legendären Pyro Studios. Erleben Sie Commandos 2 – Men of Courage zum ersten Mal in High Definition mit überarbeiteter Steuerung, modernisierter Benutzeroberfläche und generalüberholtem Tutorial. Übernehmen Sie das Kommando einer Elitetruppe von Soldaten, mit der Sie in feindliche Gebiete vordringen und deren Stärken Sie geschickt einsetzen, um eine Reihe anspruchsvoller Missionen abzuschließen. Begeben Sie sich mit Ihrem Team von Spezialisten unerkannt auf gegnerisches Terrain bekannter Schauplätze des Zweiten Weltkriegs, und führen Sie sie gegen eine Übermacht von Feinden. Aus dem Verborgenen heraus sind Sie mit Ihren Commandos in der Lage, den Kriegsverlauf maßgeblich zu beeinflussen."