Commandos 2: Neues Bild- und Videomaterial aus dem HD Remaster - 4Players.de

Screenshot - Commandos 2 (PC) Screenshot - Commandos 2 (PC) Screenshot - Commandos 2 (PC) Screenshot - Commandos 2 (PC) Screenshot - Commandos 2 (PC) Screenshot - Commandos 2 (PC) Screenshot - Commandos 2 (PC) Screenshot - Commandos 2 (PC)

In Vorbereitung auf die gamescom 2019 hat Kalypso Media neues Bild- und Videomaterial aus Commandos 2 HD Remaster veröffentlicht. Der HD Remaster von Commandos 2 entsteht bei Yippee Entertainment und soll im viertel Quartal 2019 (Oktober bis Dezember) für PC, Linux, Mac, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Mobile-Plattformen sollen später versorgt werden.Die überarbeitete Version des Echtzeit-Taktik-Klassikers wird HD-Auflösung, HD-Texturen, eine modernisierte Benutzeroberfläche und eine "an die heutige Zeit" angepasste Steuerung bieten. Auch das Tutorial wollen die Entwickler überarbeitet und erweitert haben.Der Publisher fasst zusammen: "Übernehmen Sie das Kommando einer Elitetruppe von Soldaten, mit der Sie in feindliche Gebiete vordringen und deren Stärken Sie geschickt einsetzen, um eine Reihe anspruchsvoller Missionen abzuschließen. Begeben Sie sich mit Ihrem Team von Spezialisten unerkannt auf gegnerisches Terrain bekannter Schauplätze des Zweiten Weltkriegs, und führen Sie sie gegen eine Übermacht von Feinden. (...) Erfüllen Sie Ihre Ziele, indem Sie feindliche Uniformen und Waffen stehlen, auf Masten klettern, an Kabeln schwingen, schwimmen, Fahrzeuge nutzen oder Gebäude, Schiffe und Flugzeuge infiltrieren. Erfüllen Sie zehn Missionen in neun verschiedenen Umgebungen bei Tag und Nacht mit realen Wettereffekten."Letztes aktuelles Video: HD Remaster gamescom Trailer