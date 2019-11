Commandos 2: HD Remaster auf 2020 verschoben - gleiches gilt für den Praetorians HD Remaster - 4Players.de

Screenshot - Commandos 2 (PC) Screenshot - Commandos 2 (PC) Screenshot - Commandos 2 (PC)

Screenshot - Commandos 2 (PC) Screenshot - Commandos 2 (PC) Screenshot - Commandos 2 (PC)

Kalypso Media hat die Veröffentlichung von Commandos 2 - HD Remaster und Praetorians - HD Remaster auf das nächste Jahr verlegt. Die PC-Fassungen beider HD Remaster wird am 24. Januar 2020 erscheinen. Die Konsolen-Versionen (PlayStation 4 und Xbox One) werden im Frühjahr 2020 folgen. Commandos 2 - HD Remaster wird außerdem noch für Switch, Mac und Linux erhältlich sein.Vorbesteller beider Titel im Kalypso Store (Commandos 2 & Praetorians: HD Remaster Double Pack) dürfen an einem geschlossenen Betatest teilnehmen. Ab dem 13. Dezember 2019 erhalten die Vorbesteller Zugang zur Closed PC-Beta beider Titel für Windows-PC. Der vollständige Spielinhalt ist in der Closed PC-Beta vorab spielbar. Die Spieler erwartet überarbeitete Tutorials, HD-Texturen, modernisierte Steuerung und eine neue Benutzeroberfläche. Außerdem wird der Mehrspieler-Modus von Praetorians - HD Remaster verfügbar sein. Verbesserungen und Optimierungen in beiden Betas werden bis zum offiziellen Release am 24. Januar 2020 folgen.Grafik-Vergleich: Commandos 2Grafik-Vergleich: Commandos 2 - HD RemasterCommandos 2 - HD Remaster: "Der Begründer des Echtzeit-Taktik-Genres ist zurück: Commandos 2 HD Remaster ist eine detailgetreue Hommage an das berühmte Meisterwerk der legendären Pyro Studios. Erleben Sie Commandos 2 – Men of Courage zum ersten Mal in High Definition mit überarbeiteter Steuerung, modernisierter Benutzeroberfläche und generalüberholtem Tutorial. Übernehmen Sie das Kommando einer Elitetruppe von Soldaten, mit der Sie in feindliche Gebiete vordringen und deren Stärken Sie geschickt einsetzen, um eine Reihe anspruchsvoller Missionen abzuschließen. Begeben Sie sich mit Ihrem Team von Spezialisten unerkannt auf gegnerisches Terrain bekannter Schauplätze des Zweiten Weltkriegs, und führen Sie sie gegen eine Übermacht von Feinden. Aus dem Verborgenen heraus sind Sie mit Ihren Commandos in der Lage, den Kriegsverlauf maßgeblich zu beeinflussen."Praetorians - HD Remaster: "Erleben Sie den gefeierten Echtzeit-Strategie Klassiker Praetorians neu in High Definition. Praetorians spielt inmitten der politischen Verwicklungen des aufstrebenden Römischen Reiches. Lassen Sie sich zurückversetzen auf die staubigen Schlachtfelder Ägyptens, die Kampfplätze Galliens und schließlich ins Herz des Imperiums selbst, nach Italien, und befehligen Sie gewaltige Feldzüge bis Sie schließlich zum Imperator aufsteigen. Ihre Aufgabe wird nicht einfach sein, da das Imperium von einer Vielzahl verschiedener Truppen und Kriegsmaschinen verteidigt wird, die alle über besondere Fähigkeiten und individuelle Stärken verfügen. Ihr Weg zum Imperator hängt von Ihrer Strategie ab! Sie müssen lernen, Ihre Einheiten zu kombinieren und die Schwächen des Feindes auszunutzen. Doch je näher Sie dem Imperator kommen, desto schwieriger wird es, da Sie sich seiner persönlichen Wache stellen müssen, der mächtigsten und tödlichsten Streitmacht des Imperiums – der Prätorianergarde!"Letztes aktuelles Video: HD Remaster gamescom Trailer