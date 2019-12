Commandos 2: HD Remaster: Video zeigt die ersten Schritte im "Trainingscamp 2" - 4Players.de

Am 24. Januar 2020 wird der HD Remaster von Commandos 2 (zunächst) für PC erscheinen. Vorbesteller dürfen am geschlossenen Betatest teilnehmen. Die überarbeitete Neuveröffentlichung des Echtzeit-Taktik-Klassikers von den Pyro Studios wird überarbeitete Tutorials, HD-Grafik, modernisierte Steuerung und eine verbesserte Benutzeroberfläche bieten. Zu den neuen Tutorials gehören auf der Karte bzw. dem Schlachtfeld platzierte Hilfe-Icons, die mit Texten und Bildern z.B. die Fähigkeiten der Commandos vorstellen und kleine Hinweise geben. Diese Tutorials werden aufgerufen, sobald ein Charakter dieses Icon erreicht.Zu den zusätzlichen Optionen gehören eine kleine Zoom-Funktion, die Schwierigkeitsgrade "Schwer" und "Sehr schwer" sowie Einstellungsmöglichkeiten der Stärke der einblendbaren Sichtkegel und der Umrisslinien. "Wichtige Dinge" auf dem Schlachtfeld können mit F10 hervorgehoben werden. Gegner können mit F11 leichter entdeckt werden. Teile der Tastatur-Steuerung können verändert werden, aber viele wichtige Elemente wie "Haltungswechsel" (Leertaste), "Interagieren" (Shift) und "Befehl abbrechen" (Rechte Maustaste) dürfen nicht angetastet werden. Der Mehrspieler-Modus des Klassikers, in dem man die Missionen gemeinsam/kooperativ angehen konnte, wird nicht geboten.Commandos 2 HD umfasst 21 Missionen (einschließlich Tutorial- und Bonusmissionen) und alle neun Commandos, zwischen denen man mit den Tasten 1-9 wechseln kann. Einen Blick auf die ersten Schritte im "Trainingscamp 2" erlaubt das folgende Spielszenen-Video aus der Beta-Version. Die Konsolen-Versionen (PS4, Switch und Xbox One) sowie die Umsetzungen für Mac und Linux von Commandos 2 - HD Remaster werden im Frühjahr 2020 folgen.Letztes aktuelles Video: HD Beta-Spielszenen aus dem Trainingscamp 2