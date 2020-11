Commandos 2: HD Remaster erscheint am 4. Dezember 2020 für Switch

Commandos 2 ( ab 99,00€ bei kaufen ) - HD Remaster wird am 4. Dezember 2020 für Nintendo Switch erscheinen. Publisher Kalypso Media hebt in der Termin-Ankündigung hervor, dass die Umsetzung für die Unterstützung der Joy-Con-Controller und des Pro-Controllers optimiert wurde. Weitere Angaben (z.B. zu Auflösung, Bildwiederholrate, Touch-Steuerung) wurden nicht gemacht. Das HD Remaster ist Anfang des Jahres für PC veröffentlicht worden. Im September folgten dann die Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: HD Remaster Switch Release Date Reveal TrailerDie PC-Version von Commandos 2 - HD Remaster hatten wir Anfang des Jahres bereits getestet ( zum Test ): Die Commandos-Reihe war Anfang des Jahrtausends die Adresse für knüppelharte Echtzeit-Taktik im Zweiten Weltkrieg. Kalypso will euch jetzt mit einem HD-Remaster von Commandos 2 wieder in den Einsatz hinter feindlichen Linien schicken. Können Green Beret & Co. auch nach knapp 18 Jahren noch unterhalten?