Injustice: Götter unter uns: Superhelden-Klopperei als animierter Film

Das Fighting Game Injustice: Götter unter uns ( ab 10,00€ bei kaufen ) , in dem Comic-Helden wie Superman, Batman & Co gegeneinander antreten, wird als animierter Film umgesetzt. Das meldet The Hollywood Reporter . Dort heißt es, dass Warner das Werk innerhalb der Reihe "DC Animated Movie" veröffentlichen will. Neben dem Videospiel von NetherRealm soll auch der Comic Injustice: Gods Among Us: Year One dienen, in dem sich Autor Tom Taylor mit der Vorgeschichte zu den Ereignissen im Spiel befasst.Ein Blick auf die Besetzungsliste verschafft bereits einen ersten Eindruck, welche Helden und Bösewichte in dem animierten Film enthalten sein werden:Superman (gespielt von Justin Hartley), Batman (Anson Mount), Joker (Kevin Pollak, auch als Jonathan Kent), Wonder Woman (Janet Varney), Green Lantern (Brian T. Delaney), Nightwing and Aquaman (Derek Phillips), Catwoman (Anika Noni Rose), Green Arrow (Reid Scott, who also plays Victor Zsasz), Ra's al Ghul (Faran Tahir), Cyborg (Brandon Michael Hall), Harley Quinn (Gillian Jacobs), Mr. Terrific and Killer Croc (Edwin Hodge), Plastic Man (Oliver Hudson), Flash, Shazam, Mirror Master (Yuri Lowenthal) und Captain Atom (Fred Tatasciore).Die Regie wird Matt Peters übernehmen, während Ernie Altbacker für das Drehbuch verantwortlich zeichnet.Letztes aktuelles Video: Ultimate EditionTrailer