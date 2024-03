Watch Dogs: Offenbar mit Horror-Star in Arbeit

Über zehn Jahre ist es her, da wollte Ubisoft die damals neue Konsolengeneration mitim Sturm erobern – und hatte sogar so viel Vertrauen, direkt eineanzukündigen. Bislang ist daraus nichts geworden, aber nun kommt das Projekt offenbar wieder in die Gänge.Nachdem der französische Publisher in der Vergangenheit bereitsundmehr oder weniger erfolgreich auf die Kinoleinwand gebracht hat, soll nun auch das Hacker-Universum folgen. Neben einem Regisseur und Drehbuchautor hat das zuständige Filmstudio New Regency mittlerweile auch einegefunden, die spätestens seit 2023 keine Unbekannte mehr ist.Wie das in der Regel gut informierte US-Portal Deadline berichtet, soll Watch Dogs vom französischen Regisseurverfilmt werden, der zuvor für die Horrorfilme Hostile und Gueules noires verantwortlich war. Das Drebuch stamme wiederum aus der Feder von(Oxygen), während New Regency nach Assassin's Creed erneut für Ubisoft tätig wird.Hauptdarstellerin von Watch Dogs soll derweilwerden, die 2023 im Horrorfilmvon A24 die Protagonistin Mia gespielt hat. Dafür erhielt sie eine Nominierung als Rising Star bei den British Academy Film Awards und konnte bei den Awards der Australian Academy of Cinema and Television Arts sogar den Preis als beste Hauptdarstellerin gewinnen. Demnächst arbeitet sie erneut mit A24 zusammen und wird im Thrillerneben Nicole Kidman und Antonio Banderas zu sehen sein.Weitere Infos zur geplanten Verfilmung von Watch Dogs gibt es derweil nicht. Wilde als mögliche Protagonistin lässt jedoch die Vermutung zu, dass der Film aller Voraussicht nach einebieten und es nicht zu einer klassischen Nacherzählung der Spiele kommen wird. Immerhin waren hier bislang mit Aiden Pearce und Marcus Holloway zwei männliche Charaktere als Helden im Fokus, währenddas Konzept einer herkömmlichen Schlüsselfigur über Bord geworfen hat.Ob deraber jemals die Lichtspielhäuser dieser Welt erblicken wird, bleibt noch abzuwarten. Einen Starttermin gibt es nicht. Ganz anders sieht es beim-Film aus: Nach etlichen Verschiebungen soll dieanlaufen.