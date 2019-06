Beyond: Two Souls: Demo der PC-Version im Epic Games Store veröffentlicht - 4Players.de

Quantic Dream hat eine Demo der PC-Version von Beyond: Two Souls veröffentlicht. Die Demo kann im Epic Games Store runtergeladen werden ( zum Download ). Angespielt werden können die zwei Kapitel "The Experiment" und "Hunted". Die Spielzeit wird auf ca. eine Stunde geschätzt.Wie schon die PC-Umsetzung von Heavy Rain kann die Auflösung bis auf 4K hochgeschraubt werden. 60 Bilder pro Sekunde und Ultra-Widescreen-Unterstützung (21:9) werden geboten. Beyond: Two Souls wird am 22. Juli 2019 für 19,90 Euro erhältlich sein. Detroit: Become Human ist für "Herbst 2019" geplant (Preis: 39,99 Euro). Die Titel von Quantic Dream werden ein Jahr zeitexklusiv im Epic Games Store angeboten.Letztes aktuelles Video: PC-Trailer Zum Test von Beyond: Two Souls auf der PlayStation 3 aus dem Jahr 2013: Heavy Rain hat uns 2010 stark beeindruckt. Das damalige Spiel des Jahres überzeugte nicht nur audiovisuell, sondern vor allem als emotionales Drama mit inneren Konflikten und bitteren Konsequenzen. Jetzt meldet sich David Cage mit Beyond: Two Souls exklusiv für PlayStation 3 zurück. Dabei bleibt er seiner filmischen Regie treu, aber Drehbuch und Spieldesign gehen andere Wege. Ob Quantic Dream erneut begeistern kann, klärt der Test