The Wonderful 101: Gerücht: Kickstarter-Kampagne und Umsetzungen für PS4, Switch und ggf. Xbox One

The Wonderful 101





Platinum (apparently) pitched it around to different publishers. Nobody wanted it. Nintendo certainly didn't want it. Kickstarter is a back-up plan.



— Liam Robertson (@Doctor_Cupcakes) February 1, 2020





Scenes from the PG office! Who's that photobombing Hideki Kamiya? pic.twitter.com/D70oalUTKo



— PlatinumGames Inc. (@platinumgames) January 31, 2020





Rumor: PlatinumGames to start a Kickstarter campaign for The Wonderful 101 - coming to Switch/PS4 and possibly XBO - on February 3



PlatinumGames Kickstarter profile has popped up as well https://t.co/VTZTUaSdcjhttps://t.co/Tb7794MT4a pic.twitter.com/y0jkNBMBJ4



— Nibel (@Nibellion) February 1, 2020

Allem Anschein nach plant Platinum Games eine Kickstarter-Kampagne um The Wonderful 101 auch für andere Plattformen in Eigenregie zu veröffentlichen. Laut einem Bericht von GameXplain soll das Spiel für PlayStation 4, Switch und vielleicht für Xbox One umgesetzt werden.war ein Wii-U-Exklusivtitel (2013; zum Test ). Auch Liam Robertson (didyouknowgaming) bestätigt diese Spekulationen. Der Kickstarter-Plan ist wohl eine Notlösung, weil kein anderer Publisher an dem Projekt interessiert war. Die offizielle Ankündigung soll am 03. Februar 2020 erfolgen. Bei Kickstarter ist übrigens eine noch ungenutzte Profilseite von Platinum Games entdeckt worden.Gestern hatte Platinum Games noch ein Bild aus dem Studio mit Hideki Kamiya via Twitter verbreitet. Auffällig: Die Uhrzeit auf dem Bildschirm lautet 1:01. Das Datum ist der 1. Januar (1.01). Und auch eine Switch-Konsole ist zu sehen.Sollte das Gerücht korrekt sein, dann ist The Wonderful 101 das erste Self-Publishing-Projekt von Platinum Games. Noch im Januar 2020 hatte das Studio eine Kapitalbeteiligung von Tencent Holdings Limited erhalten und eine allgemeine Partnerschaft mit dem chinesischen Konzern angekündigt . Das zusätzliche Kapital soll genutzt werden, um das Fundament des Unternehmens zu stärken und eine Expansion in den Bereich des Self-Publishings ermöglichen. "Diese Partnerschaft wird keine Auswirkungen auf die Unabhängigkeit unseres Unternehmens haben und wir werden unsere Aktivitäten unter unserer derzeitigen Unternehmensstruktur weiterführen", versicherte Kenichi Sato (Präsident und CEO von Platinum Games) in dem Zusammenhang.Letztes aktuelles Video: Video-Fazit