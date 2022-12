Star Wars: Dark Forces: Shooter-Klassiker erhält Fan-Remaster in 4K

Star Wars: Dark Force mit neuen Funktionen dank Force Engine

Wer will macht aus Neu wieder Alt

Manchmal gebraucht es leidenschaftlicher Fans, um als Alt Neu zu machen. Im Fall von Star Wars: Dark Forces gibt es nun eine überholte Engine, die den Spielspaß für heute klar verbessert.Damit dürfte dem nostalgischen Shooter-Erlebnis nichts mehr im Wege stehen. Genannt wird das Unterfangen die Force Engine, wie IGN berichtet . Dabei handelt es sich um eine Neukonstruktion der alten Jedi Engine, die LucasArts Mitte der 90er-Jahre für Star Wars: Dark Forces entwickelte und die unter anderem auch in Outlaws Verwendung fand. Nun haben Fans diese überholt und ermöglichen so das einfachere Spielen der Titel auf modernen Systemen.Zwar darf man jetzt nicht Raytracing oder ähnliche technische Demonstrationen erwarten – das Spiel bleibt im Kern und damit auch optisch im Grunde gleich. Der Pixelcharme von einst bleibt also erhalten. Aber dass Dark Forces trotz seines stolzen Alters überhaupt spielbar ist, war eines der Ziele der Force Engine.Deshalb kann es jetzt sogar in einer 4K-Auflösung und auf breiten Bildschirmen genossen werden. Zudem wollte man den Emulator DosBox zum Zocken ersetzen – das ist zum Beispiel eine gängige Methode bei Steam. Darüber hinaus gibt es weitere neue Features wie zum Beispiel ein neues Speichersystem, bessere Bildraten, die Möglichkeit, die Kamera frei zu bewegen und auch ein Fadenkreuz ist hinzugekommen.Wer aber das authentische Gefühl von damals haben möchte, kann die Neuerungen auch alle einfach ausschalten und die Auflösung auf die guten alten 320x200 reduzieren – vermutlich wird man dann aber am liebsten direkt einen Termin beim Optiker machen wollen.Eine Kopie von Star Wars: Dark Forces ist Voraussetzung, um anschließend mit der Force Engine spielen zu können. Diese gibt es wiederum als Download auf der Projektseite . Das Game war übrigens lange Zeit in Deutschland verboten und erst 2020 kam die unzensierte Version von Dark Forces vom Index . Um einen simplen Doom-Klon hat es sich dabei nie gehandelt, wie unser Special aufzeigt