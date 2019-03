Warframe: Update "Operation: Buried Debts" auf PS4, Switch und Xbox One - 4Players.de

"Freudenfeuer: Lade verheerende Feuerbolzen auf und feuere sie ab.

Schildraub: Raubt einen Prozentsatz der Schilde und Rüstung naher Gegner, um Hildryns eigene Schilde und Zusatzschilde aufzufüllen.

Zuflucht: Erschaffe einen Auraschild um Verbündete. Gegner, die geschützte Verbündete angreifen, nehmen Schaden.

Ägissturm: Erobert den Himmel und lasst Freudenfeuer-Raketen auf eure Gegner regnen. Gegner in der Nähe werden in die Luft katapultiert, wo sie alle paar Sekunden eine Energiekugel erzeugen. Gehen die Schilde zur Neige, werden die Gegner zu Boden geschleudert."

"Belohnungen freischalten: Erhaltet einzigartige Items während der Operation, wie Embleme, Sigils, Amalgam Mods und den Opticor Vandal

Verbessert euch: Verdient Hildryns spezialisiertes neues Surator Syndana und alternativen Asuron Helm, das Corpus Quaro Syndana und schwingt ihre schwere Waffe, die Larkspur

Mod Your K-Drive: Schaltet neue Teile frei und verdient mehr Ansehen, in dem ihr K-Drive-Rennen um Orb Vallis herum teilnehmt

Ephemera!: Verdient neue Ephemera-Effekte auf viele Art und Weisen: Arbitrations, Stalker und Elite Sanctuary Onslaughts

Limbo Deluxe: Werdet eins mit den Sentients als illusorischer, irreführender Limbo Deluxe! Der Limina Limbo Deluxe Skin, Tarock Thrown Blade Skin, das Interga Sugatra und Sidereal Syndana können jetzt individuell oder als Teil des Limbo Deluxe Bundles im Marktplatz gekauft werden.

Tatsu Schwert: Furchterregend und edel, das elegante Zwei-Hand-Katana ist der Stolz jedes Arsenals

Schöne Haare: Gebt eurem Operater einen feschen Look mit drei neuen lockigen Frisuren"

Digital Extremes hat das Warframe-Update "Operation: Buried Debts" ("Operation: Verborgene Schuld") auf PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlicht. Tief im Herzen von Orb Vallis liegt ein Geheimnis versteckt. Die Tenno müssen zusammenarbeiten, um es zu entschlüsseln. Das Update enthält außerdem die ersten Verbesserungen des Nahkampfsystems und den 39. Warframe Hildryn.Operation: Verborgene Schuld" ist das erste (zeitbegrenzte) Community-Event des Jahres. Es soll aber regelmäßig wiederholt werden: "Könnt ihr die Geheimnisse der Toten aufdecken? Über die nächsten Wochen, arbeitet zusammen mit der Community und Solaris United, um eine mehrteilige Operation zu finden, aufzudecken und die Geheimnisse, die unter der Oberfläche lauern, offenzulegen. Ihr werdet einzigartige Gegenstände während der Operation verdienen, wie ein Emblem und Siegel, Amalgam-Mods und die Opticor Vandal, aber ihr müsst einen großen Gegner besiegen, um die letzte Belohnung freizuschalten. Im Orbis-Tal findet ihr alles, was ihr braucht."Die ersten Verbesserungen an den Nahkämpfen sollen eine flüssigere Kampferfahrung bieten. Neben der Möglichkeit sofort von Fernkampf in Nahkampf überzugehen, in dem man eine Nahkampf-Kombo mit Schüssen, Ausweichen, Bullet-Jumping oder Parkour unterbricht, kann die nächste Nahkampf-Attacke die Kombo weiterführen, wo sie endete (innerhalb eines Zeitfensters). Mehr Details findet ihr im Entwickler-Blog Hildryn als neuer Warframe nutzt anders als die meisten anderen Warframes aufladbare Energie-Schilde für den Einsatz der Fähigkeiten. Ihre Fertigkeiten sind:Weitere Features: