Warframe: Fast 50 Millionen registrierte Spieler - 4Players.de

Kurz vor seinem sechsten Geburtstag bewegt sich das Shooter-MMO Warframe auf seinen nächsten Meilenstein zu: Wie der kanadische Entwickler und Publisher Digital Extremes stolz verkündet, ist man kurz davor, die Marke von 50 Millionen registrierten Spielern zu knacken. 2018 war nach Aussagen des Studios das bisher wachstumsreichste Jahr für den Titel.Am 27. März will man das Jubiläum und die beeindruckenden Nutzerzahlen gebührend feiern und verspricht diverse Geschenke für die Spieler, darunter ein brandneuer, exklusiver Liset-Skin, den Dex-Excalibur-Skin vom letzten Jahr und alle vorherigen Jubiläumsgeschenke."Das Jahr 2018 war schlichtweg explosiv für Warframe", heißt es in der Pressemitteilung. "Digital Extremes’ Vorzeige-Titel verzeichnete beispiellosen Wachstum, bei dem Spieler 111 Hotfixes und 26 Updates genossen, Warframe zum ersten Mal auf Nintendo Switch spielten und sich TennoLive und unsere Entwickler-Streams in Rekordzahlen angeschaut haben. Als Resultat wuchs Warframe von über 38 Million registrierten Online-Spielern im März 2018 auf fast 50 Millionen im März 2019 – das bisher größte Wachstum an registrierten Usern."Letztes aktuelles Video: Operation Buried Debts