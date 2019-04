Warframe: Remaster von Plains of Eidolon auf PC und Konsolen - 4Players.de

Aktualisierung vom 17. April 2019, 10:55 Uhr:

The Plains of Eidolon Remaster is now available on all platforms! https://t.co/HonZo8CcmW



🌳 See the sights

🐭 Save the animals

💀 Beware the Thumpers pic.twitter.com/l0ag376Hfk — WARFRAME (@PlayWarframe) 16. April 2019

Ursprüngliche Meldung vom 05. April 2019, 10:36 Uhr:

Die Überarbeitung von Plains of Eidolon in Warframe ist nun auch auf PlayStation 4, Switch und Xbox One verfügbar.Digital Extremes veröffentlicht heute den Remaster von Plains of Eidolon in Warframe . Das erste offene Gebiet wird grafisch überarbeitet, und zwar mit neuer Beleuchtung, besseren Licht- und Schatteneffekten beim Tag-Nacht-Zyklus, Godrays und detaillierteren Bäumen, Büschen und Texturen. Die Generalüberholung der Landschaft basiert auf der Technik, die für das aktuelle Open-World-Gebiet Fortuna entwickelt wurde.Darüber hinaus darf man mit dem K-Drive über die Ebene flitzen, neue Gegner bekämpfen (Tusk Thumper; drei pneumatische Bodenstampfer) und Abzeichen für das Jagen und Sammeln von drei neuen Tieren auf den Plains erlangen. Das Plains of Eidolon Remaster wird ab heute (5. April) kostenlos für PC bereit stehen. Das Change-Log findet ihr hier . Die Konsolen werden bald versorgt.Letztes aktuelles Video: Plains of Eidolon Remaster - Launch Trailer