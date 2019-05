Warframe: The Jovian Concord für PC steht an; Gas-City-Überarbeitung im Trailer - 4Players.de

Neu ist ebenfalls der Spielmodus "Disruption". In diesem Modus muss man Schlüssel zur Aktivierung von vier Terminals suchen, die wiederum ein Artefakt aktivieren und einen Buff geben können. Mehrere Artefakte können gleichzeitig aktiv sein. Die Anzahl der aktivierten Artefakte soll einen Einfluss auf die Belohnungen haben. Last but not least werden die letzten Lootboxen entfernt, und zwar die wenig beliebten und wenig benutzten "Random Mod Packs".

Also with ... coincidental timing but semi-relevant to our M rated game... we are removing what's generally considered the only 'real' Lootbox style content in Warframe. Random Mod Packs for Platinum are going away next update on PC.