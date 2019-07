Warframe: Fast 500.000 gleichzeitige Zuschauer bei der TennoCon 2019 - 4Players.de

Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC)

Über 490.000 (gleichzeitig aktive) Zuschauer haben die Übertragung der TennoCon 2019 live auf allen Streaming- und Social-Media-Plattformen verfolgt. Der angegebene Wert ist der Höchstwert der Zuschauer (Peak). Mehr als zwei Millionen kombinierte Stunden an Warframe-Inhalten wurden auf allen Plattformen angeschaut, heißt es weiter. Warframe liegt derweil auf Platz 6 der meistgeschauten Spiele auf Twitch in diesem Jahr. TennoLive (Ankündigung der neuen Inhalte) ist laut Digital Extremes die am meisten geschaute Spiele-Enthüllungsshow des Jahres und die am häufigsten geschaute Übertragung in der Geschichte von Warframe ( Quelle ).Digital Extremes: "Zum ersten Mal hat Digital Extremes die Produktion der Live-Übertragung der TennoCon erweitert, um alle Entwickler-Panels und Präsentationen von der Hauptbühne streamen zu können, damit Zuschauer von daheim ebenfalls dabei sein konnten. Zuschauer-Spenden, die während der Übertragung eingingen, sowie die Einnahmen der TennoCon 2019, brachten mehr als $250.000 KAD für den diesjährigen Charity-Partner, die Canadian Mental Health Association, Middlesex-Niederlassung (CMHA Middlesex) in London, Ontario, zusammen. Digital Extremes spendete ebenfalls $25.000 USD an die GuardianCon, eine jährliche Messe, die die Gaming-Community feiert, um dem St. Jude Kinder-Forschungskrankenhaus zu helfen.""Wir sind immer wieder überrascht und hocherfreut, wie sehr uns unsere Spieler unterstützen und dafür sorgen, dass die TennoCon Jahr für Jahr wächst", sagt Rebecca Ford, Live Operations und Community Director bei Digital Extremes. "Unsere Community ist das Herz und die Seele von Warframe. Sie inspirieren und treiben uns als Entwickler an und wir fühlen uns geehrt die Möglichkeit zu haben, die Zukunft von Warframe mit so einer leidenschaftlichen und hingebungsvollen Community zu gestalten. Das alles hier ist für unsere Spieler."Letztes aktuelles Video: Empyrean Full Demo - TennoLive 2019 Remastered Audio