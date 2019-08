Warframe: Gauss bald auf PC; Grendel verdaut Gegner; Empyrean wird sukzessive ausgebaut - 4Players.de

Fähigkeit #1 - Feast: Grendel verspeist einen Gegner. Jeder verschlungene Gegner verbraucht langsam Energie. Jeder Schaden, der Grendel zugefügt wird, wird auch dem Gegner im Magen zugefügt.

Fähigkeit #2 - Nourish: Die Gegner im Magen werden verdaut, wodurch einer von drei Buffs mit Flächeneffekt ausgelöst wird. Es gibt einen Buff für Energie, Rüstung sowie einen Gifteffekt.

Fähigkeit #3 - Regurgitate: Ein gallegetränkter Feind wird mit hoher Geschwindigkeit hervorgewürgt und als ein "giftiges Geschoss" abgefeuert.

Fähigkeit #4 - Meatball: Grendel wird ein "Fleischbällchen", das kontrolliert werden kann. Werden Gegner überrollt, werden diese aufgesaugt, wodurch der Fleischball vergrößert wird. Die Fähigkeit verbraucht Energie. Geht die Energie aus, wird Grendel kurz betäubt.





Ende August soll das nächste "Mainline Update" für die PC-Version von Warframe erscheinen. Es wird den neuen Warframe "Gauss" (Codename: Running Man) umfassen. Seine Fähigkeiten drehen sich um Schnelligkeit und das Sprinten ( wir berichteten ). Darüber hinaus wird die Riven-Begrenzung auf 120 angehoben und der Disruption-Modus ausgebaut (andere Planeten, mehr Gegner, sinnvollere Belohnungen, bessere Schwierigkeitsskalierung). Der Zugang zu Gauss ist auch an die Disruption-Ergänzung geknüpft.Der nächste Warframe "Grendel" wird noch etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Ursprünglich sollten Gauss und Grendel gleichzeitig erscheinen. Beim Devstream 130 ist Grendel näher vorgestellt worden. Grendel ist ein Vielfraß und kann Gegner verschlingen. Seine Rüstung steigt mit der Anzahl der Gegner, die sich in seinem Magen befinden.Ansonsten haben die Warframe-Entwickler noch einige Details über Empyrean verraten und klargestellt, dass man unterschiedliche Waffen, Schubdüsen, Motoren etc. für das Railjack-Raumschiff via Clan-Forschung erforschen kann. Jeder Spieler wird über ein eigenes Trockendock verfügen. Das Raumschiff kann innen und außen individualisiert werden. Die Inhalte von Empyrean werden in gestaffelter Form veröffentlicht und somit werden sukzessiv weitere Inhalte via Updates folgen. Den Anfang wird das Trockendock machen. Die erste Fraktion, gegen die man im Weltraum kämpfen kann, werden die Grineer sein. Später wird man noch andere Fraktionen bekämpfen können. Auch Einzelspieler (Ein-Personen-Clan) sollen mit dem Railjack erfolgreich unterwegs sein können, hieß es. Höchstwahrscheinlich werden rekrutierbare Nicht-Spieler-Charaktere als Raumschiff-Crew in dem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielen. Weitere Details zu Empyrean und der Warframe-Zukunft findet ihr in unserem Bericht von der TennoCon 2019.Letztes aktuelles Video: Empyrean Full Demo - TennoLive 2019 Remastered Audio