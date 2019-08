Warframe: Update "Saint of Altra" mit Gauss und Disruption-Ausbau in dieser Woche auf PC - 4Players.de

Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC)

In dieser Woche wird das Update "Saint of Altra" für Warframe auf PC erscheinen. Mit dem Update wird u.a. der 41. Warframe "Gauss" (Codename: Running Man) eingeführt. Die Konsolen sollen innerhalb eines Monats mit dem Update versorgt werden.Die erste Fähigkeit von Gauss ist "Mach Rush". Nutzt man die Fertigkeit einmal kurz, "warpt" sich der Charakter schnell vorwärts. Hält man die Taste längere Zeit gedrückt, sprintet man mit hoher Geschwindigkeit - auch über Wasser. Dabei füllt sich eine Energieleiste auf. Erwischt man Gegner, erhalten diese Schaden. Die zweite Fähigkeiten "Kinetic Plating" erhöht den Schutz gegen physischen Schaden, Kälte und Hitze, auf Kosten der Energieleiste. Trifft man mit "Kinetic Plating" auf Gegner, erhalten diese größeren Schaden beim Einschlag. Die dritte Fertigkeit erzeugt einen Hitze- oder Kälte-Kreis um den Warframe. Die vierte Fertigkeit "Redline" erhöht die Geschwindigkeit in den Bereichen Bewegung, Angriff und Nachladen. "Redline" ist nur verfügbar, wenn die Energieleiste voll ist. Die passive Fähigkeit erhöht die Wiederaufladungsrate des Schildes beim Laufen. Die Teile zur Konstruktion von Gauss findet man (wie gewohnt) im Spiel oder auf dem Marktplatz.Darüber hinaus wird der Disruption-Modus ausgebaut. Versprochen werden andere Schauplätze, mehr Gegner sowie Fraktionen (Grineer, Infested, Corpus), neue Missionstypen, sinnvollere Belohnungen und eine bessere Schwierigkeitsskalierung. Neu sind ebenfalls die Chat-Funktionen "Look Link" und "Mod Link", um sein Outfit, Design und Mod-Loadout schneller teilen zu können. Die Anzahl der Riven-Mods ist von 90 auf 120 erhöht worden.Letztes aktuelles Video: Gauss