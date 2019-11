Warframe: The Old Blood: Der Kuva Lich und Grendel machen die Konsolen unsicher - 4Players.de

Fähigkeit #1 - Feast: Grendel verspeist einen Gegner. Jeder verschlungene Gegner verbraucht langsam Energie. Jeder Schaden, der Grendel zugefügt wird, wird auch dem Gegner im Magen zugefügt.

Fähigkeit #2 - Nourish: Die Gegner im Magen werden verdaut, wodurch einer von drei Buffs mit Flächeneffekt ausgelöst wird. Es gibt einen Buff für Energie, Rüstung sowie einen Gifteffekt.

Fähigkeit #3 - Regurgitate: Ein gallegetränkter Feind wird mit hoher Geschwindigkeit hervorgewürgt und als ein "giftiges Geschoss" abgefeuert.

Fähigkeit #4 - Pulverize: Grendel wird ein "Fleischbällchen", das kontrolliert werden kann. Werden Gegner überrollt, werden diese aufgesaugt, wodurch der Fleischball vergrößert wird. Die Fähigkeit verbraucht Energie. Geht die Energie aus, wird Grendel kurz betäubt.

Für Warframe auf PlayStation 4 und Xbox One ist das große Update "The Old Blood" erschienen. Es umfasst den Kuva Lich als Nemesis-Gegner, die zweite Phase der Überarbeitung des Nahkampfsystems, den Warframe Grendel, die Überarbeitung von Vauban und Ember sowie viele weitere Verbesserungen ( wir berichteten ). Die Switch-Umsetzung soll an diesem Wochenende mit "The Old Blood" versorgt werden.Das Update ist auf dem PC bereits vor mehreren Wochen veröffentlicht worden und seither gab es viel Kritik an dem Nemesis-Gegner, weswegen die Entwickler mehrere Hotfixes nachgeschoben haben, die den Kampf gegen den Kuva Lich erleichtert haben. Die Erstellung des Gegners kann mittlerweile sogar komplett ausgeschaltet werden. Diese Anpassungen sind im Konsolen-Update auch enthalten ( Update-Übersicht ).Der Kuva Lich ist ein Nemesis-Gegenspieler, der eine symbiotische Beziehung mit den Spielern teilt und die ersten Weichen für Empyrean stellt. Empyrean (Raumschiff-Erweiterung) soll weiterhin in diesem Jahr an den Start gehen. Solch ein Kuva Lich wird mit seinen Verbündeten die Spieler immer wieder im Origin-System terrorisieren. Die Spieler müssen Hinweise entschlüsseln, um den Gegner zu jagen und zu besiegen. Doch jedes Mal, wenn der Kuva Lich besiegt wird, wird er sich in eine neue Form weiterentwickeln, mächtiger werden und Tenno-Fähigkeiten absorbieren. Den Gegner wird man zunächst nur auf Planeten antreffen und später auch im Weltraum mit Empyrean bekämpfen dürfen. Die "versteckte" Daten-Klinge "Parazon" wird eine wichtige Rolle im Kampf spielen.Mit der Überarbeitung des Nahkampfsystems werden neue "schwere Attacken" eingeführt, die Verkettung von Attacken optimiert (intuitiver und flüssiger) und Angriffe eingebaut, mit denen man die Gegner in die Luft schleudern und dort weiterbearbeiten kann. Neben vielen Balance-Anpassungen wird das manuelle Blocken wieder eingebaut. Weitere Informationen findet ihr im Dev Workshop Grendel stößt als neuer Warframe hinzu. Er ist ein Vielfraß und kann Gegner verschlingen. Seine Rüstung steigt mit der Anzahl der Gegner, die sich in seinem Magen befinden.Grendel kann aus Gegenständen hergestellt werden, die kostenlos im Spiel (via Arbitration-Modus) erworben oder auf dem Marktplatz gekauft werden können - einzeln oder als Teil eines Pakets, das Grendels Signaturwaffe, alternativen Helm und Syandana enthält. Außerdem werden die beiden Warframes Vauban (neue explosive Spielzeuge, höhere Mobilität) und Ember (Immolation-Leiste soll Präzision erfordern) überarbeitet. Weitere Angaben findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Grendel