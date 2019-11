Warframe: Rising Tide: PC-Update mit dem Trockendock für das eigene Raumschiff - 4Players.de

Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC)

Die PC-Version von Warframe ist mit dem Update "Rising Tide" (Steigende Flut) versorgt worden, das den Grundstein für die Weltraum-Gefechte legt. Das Weltraum-Trockendock für den Railjack kann fortan im Clan-Dojo gebaut werden. Auch Einzelspieler-Clans dürfen den Bau des Trockendocks in Angriff nehmen. Die Weltraum-Gefechte sollen mit dem Empyrean-Update noch in diesem Jahr starten. Die Konsolen sollen "Rising Tide" demnächst erhalten."Was als Hangar beginnt, wird sich zu einem Zufluchtsort entwickeln, einem Ort an dem euer Schiff mit mächtiger Technologie verbessert und aufgerüstet wird und sich zu der Waffe entwickelt, die ihr benötigt. Falls ihr den "Zweiten Traum" beendet habt, könnt ihr das Trockendock mit eurem Clan bauen, indem ihr Ressourcen spendet. Danach ist es an der Zeit, euer Schiff zu bauen", schreiben die Entwickler. "Jedes Schiff braucht einen Kommandanten. Trefft Cy, ein nüchternes Cephalon, dem das Missionsprotokoll über alles geht. Kauft die Railjack Cephalon Blaupause in eurem Trockendock, baut es wieder auf und bringt es wieder online. Cephalon Cy wird euch dann unterweisen, wie ihr eurem Railjack bauen könnt."Um das eigene Raumschiff, den Railjack, wieder in Schuss zu bringen, muss man geeignetes Bergungsgut in Wracks im Ursprungssystem finden. Zunächst müssen sind sechs Komponenten zum Trockendock gebracht werden. Sobald der Railjack wiederhergestellt ist, kann man an Bord gehen und das Schiff erkunden. Zündung und Flugkontrolle benötigen zusätzliche Komponenten, die noch von Cephalon Cy gefunden werden müssen. Auch der Orbiter wird dem Update aktualisiert und bekommt grafische Verbesserungen (Beleuchtung, Darstellung von Maschinen) spendiert. Darüber hinaus werden weitere Premium-Pakete angeboten. Die Entwickler heben allerdings hervor, dass sämtliche Ressourcen, die für das Trockendock und den Railjack erforderlich sind, im Spiel erlangt werden können. Einen Überblick über sämtliche Neuerungen und Anpassungen findet ihr im Change-Log Letztes aktuelles Video: Rising Tide Update Trailer