Warframe: Railjack: Verbesserungen, Spieler-Fortschritt und Aufgaben im Weltraumkampf - 4Players.de

Noch in diesem Jahr soll Railjack (Empyrean) erscheinen und im jüngsten Devstream 134 gaben die Entwickler einen genaueren Einblick in die Weltraum-Gefechte in Warframe. Railjack wird von Digital Extremes als hochgradig kooperatives Erlebnis bezeichnet, obwohl es auch im Alleingang (mehr Stress; größere Herausforderung) gespielt werden kann.Während eines Weltraumkampfes muss sich die Crew an Bord des Raumschiffes aufteilen. Ein Spieler muss das Kommando oder die Steuerung übernehmen, ein Spieler kann das Multitool zur Reparatur von Hüllenrissen nutzen und ein anderer Spieler kann Munition aus gesammelten Ressourcen herstellen - und dann müssen noch Raketen sowie Geschütze abgefeuert und Spezialfähigkeiten genutzt werden. Man kann sich jederzeit frei im Raumschiff bewegen und die unterschiedlichen Aufgaben tauschen. Oder man verlässt das Raumschiff mit dem Archwing und kämpft selbst mit oder entert andere Raumschiffe.Man wird in der Lage sein, verschiedene Komponenten für den Railjack zu erforschen. Die Forschung wird clanweit sein. Es gibt vier Arten von Gegenständen, die man erforschen kann: Reaktoren (Energiekapazität), Waffen, Antrieb und Schilde. Diese Komponenten gibt es in drei Stufen, die jeweils effizienter sind.Den Railjack wird man mit "Avionics" (speziellen Mods) anpassen können. Die "Kampf-Avionik" sind die aktiven Grundfähigkeiten für den Railjack auf den Tasten 1 bis 3, die mit den Fähigkeiten für den Warframe vergleichbar sind. Passive Buffs erhält man durch "integrierte Avionik". Die "Taktik-Avionik" sind Upgrades für das Raumschiff wie z.B. "Void Cloak".Das auf der TennoCon 2019 gezeigte, aktive Management der Raumschiff-Energie für die Fähigkeiten während des Flugs ist entfernt worden. Die Entwickler meinten, dass man während des Kampfes ohnehin nur schwer den Überblick behalten könne. Stattdessen wird die Energiekapazität die Anzahl der nutzbaren "Avionics" beschränken. Die einzelnen "Avionic"-Teile sollen bestimmte Vor- und Nachteile haben. Das "Avionic"-Netzwerk im Schiff soll man selbst auch aufwerten können.Mit den "Intrinsics" wird es ein weiteres Fortschrittssystem auf Spieler-Ebene für Railjack und Empyrean geben - losgelöst von dem Railjack-Loadout und den Warframes. Auf diesem Weg erhält man neue Fertigkeiten - wie z.B. Spezialmanöver für das Raumschiff. Diese Fertigkeiten stehen einem auch zur Verfügung, wenn man an Bord des Schiffs eines anderen Spielers ist. Vier "Intrinsics", die sich ausbauen und verbessern lassen, sind zum Launch geplant: Taktik, Pilot, Technik und Schütze. Später soll noch "Command" folgen. Diese Intrinsic-Skills sollen auf die Fähigkeiten des NPC-Managements (computergesteuerte Mitstreiter im Raumschiff) für Solo-Spieler zugeschnitten sein.Empyrean wird in mehreren Etappen/Phasen veröffentlicht bzw. stetig erweitert werden. Den Anfang machte bereits das Trockendock (Rising Tide Update). Ein konkreter Starttermin von Railjack steht nicht fest.Letztes aktuelles Video: Rising Tide Update Trailer