Warframe: Empyrean mit kooperativen Weltraum-Kämpfen auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

Aktualisierung vom 19. Dezember 2019, 22:55 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 13. Dezember 2019, 10:36 Uhr:

Warframe Empyrean, das große Update mit den kooperativen Weltraum-Kämpfen, ist mittlerweile auch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden. Empyrean unterscheidet sich (thematisch) von den Warframe-Updates der vergangenen Jahre, was Rebecca Ford (Live Operations & Community Director) im folgenden Video versucht zu illustrieren.Warframe Empyrean ist für PC veröffentlicht worden. Die entsprechende Ankündigung fand bei den Game Awards 2019 statt. Empyrean umfasst die kooperativen Weltraumkämpfe für bis zu vier Spieler an Bord des eigenen Railjack-Raumschiffes. Vom eigenen Dojo aus können neue Weltraum-Schauplätze (Erde, Saturn, Veil Proxima) besucht und dort Missionen gegen die Grineer erledigt werden. Die Railjack-Einsätze sind als kooperatives Spielelement für mehrere Teilnehmer gestaltet worden, aber man wird sie auch im Alleingang angehen können. Für Solo-Spieler sollen im nächsten Jahr noch viele Railjack-Verbesserungen (u.a. eine NPC-Crew) folgen.Während einer Mission gibt es verschiedene Aufgaben und Ziele für die einzelnen Spieler. So kann ein Spieler das Kommando oder die Steuerung übernehmen, während andere Spieler noch Raketen sowie Geschütze abfeuern und Spezialfähigkeiten einsetzen können. Aus gesammelten Ressourcen kann Munition hergestellt werden und wenn das Raumschiff beschädigt ist, müssen mit dem Multitool die Hüllenrisse repariert werden. Zudem muss man das eigene Raumschiff vor feindlichen Entermannschaften schützen. Apropos Entern: Man kann auch gegnerische Schiffe entern. Entweder man verlässt das Raumschiff mit dem Archwing und entert andere Raumschiffe oder man lässt sich mit dem Archwing-Geschütz als "lebende Kugel" auf einen Gegner schießen, woraufhin man direkt im Inneren des Schiffes landet und kämpfen kann.In einem Beispieleinsatz (siehe Video) bekämpft man ein Riesengeschütz, das sich auf einem Asteroiden in einem Asteroidenfeld befindet. Währenddessen gilt es Grineer-Raumschiffe zu zerstören, Strukturen zu schwächen, Schüssen auszuweichen (z.B. seitliches Dashen), die Anlage mit dem normalen Warframes zu infiltrieren und zugleich Entermannschaften zu bekämpfen, wobei der Übergang zwischen Weltraum, Raumschiffen und Strukturen leider nicht komplett fließend ist. Es gibt kurze Ladepassagen, die stellenweise gut kaschiert wurden. Der Raumschiff-Captain kann den Bodencrews übrigens mit Spezialaktionen zur Hand gehen.Das Ziel der Entwickler ist es, dass die Spieler die einzelnen Missionselemente untereinander aufteilen und sich absprechen. Solo-Spieler dürften vor größeren Herausforderungen und sehr viel mehr Chaos stehen, zumal die Missionsbalance auf den Koop-Modus ausgerichtet ist. Im "Star Chart" kann man entweder neue Mitstreiter suchen oder sich eine Crew anschließen. Die Kommunikation mit den anderen Mitspielern in einer Mission soll mit dem Taktik-Bildschirm (L) vereinfacht werden. Den Umgang mit dem Railjack kann man im Free-Flight-Modus üben.Den Railjack wird man im weiteren Verlauf verbessern, ausbauen und individualisieren können. Wichtig sind hierbei die "Avionics" (spezielle Mods). Die "Kampf-Avionik" sind die aktiven Grundfähigkeiten auf den Tasten 1 bis 3, die mit den Fähigkeiten für den Warframe vergleichbar sind. Passive Buffs erhält man durch "integrierte Avionik". Die "Taktik-Avionik" sind Upgrades für das Raumschiff wie z.B. "Void Cloak" (Tarnung). Darüber hinaus wird man in der Lage sein, verschiedene Komponenten für den Railjack zu erforschen: Reaktoren (Energiekapazität), Waffen, Antrieb und Schilde. Die Forschung wird clanweit sein. Diese Komponenten gibt es in drei Stufen, die jeweils effizienter sind. Auch verschiedene Waffensysteme lassen sich auswählen.Das auf der TennoCon 2019 gezeigte, aktive Management der Raumschiff-Energie, um unterschiedliche Fähigkeiten/Systeme während des Flugs mit Energie zu versorgen, ist entfernt worden. Rebecca Ford (Live Operations & Community Director) erklärte auf Nachfrage, dass man während des Kampfes ohnehin nur schwer den Überblick behalten könne. Es sei zu unnötig kompliziert gewesen und hätte auch zu sehr von den eigentlichen Missionen abgelenkt, vor allem wenn mehrere Spieler diese Veränderungen vornehmen könnten. Deswegen hat man sich für ein neues System entschieden. Stattdessen wird die Energiekapazität die Anzahl der nutzbaren "Avionics" beschränken. Die einzelnen "Avionic"-Teile sollen bestimmte Vor- und Nachteile haben. Das "Avionic"-Netzwerk im Schiff soll man selbst auch aufwerten können.Mit den "Intrinsics" wird es ein weiteres Fortschrittssystem auf Spieler-Ebene geben - losgelöst von dem Railjack-Loadout und den Warframes. Auf diesem Weg erhält man neue Fertigkeiten - wie z.B. Spezialmanöver für das Raumschiff. Diese Fertigkeiten stehen einem auch zur Verfügung, wenn man an Bord des Schiffs eines anderen Spielers ist. Vier "Intrinsics", die sich ausbauen und verbessern lassen, sind zum Launch geplant: Taktik, Pilot, Technik und Schütze. Später soll noch "Command" folgen. Diese Intrinsic-Skills sollen auf die Fähigkeiten des NPC-Managements (computergesteuerte Mitstreiter im Raumschiff) für Solo-Spieler zugeschnitten sein.Warframe Empyrean soll in Zukunft mit neuen Missionen, Schlachten, Gegnern und cinematischen Quests ausgebaut werden. Aber auch "normale Warframe-Inhalte" sind weiterhin geplant. So wurde auf der Tennocon 2019 z.B. das dritte Open-World-Gebiet The Duviri Paradox angekündigt. Übrigens: "The New War" wird nicht als bloße Quest beschrieben. Der neue Krieg soll sich über eine längere Zeitspanne ausdehnen und sowohl Railjack als auch Empyrean sollen wichtige Vorbereitungen sein.