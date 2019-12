Warframe: Rising Tide für PS4 und Xbox One: Update mit dem Trockendock für das Raumschiff - 4Players.de

Während die kooperativen Weltraum-Kämpfe mit Warframe Empyrean heute ihre Premiere auf dem PC feiern (wir berichteten), ist das Update "Rising Tide" auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden. Rising Tide legt den Grundstein für die Weltraum-Gefechte.Das Weltraum-Trockendock für den Railjack kann im Clan-Dojo gebaut werden, sofern man den "Zweiten Traum" beendet hat. Um das eigene Raumschiff zu erhalten, muss man geeignetes Bergungsgut in Wracks im Ursprungssystem finden. Zunächst müssen sind sechs Komponenten zum Trockendock gebracht werden. Sobald der Railjack wiederhergestellt ist, kann man an Bord gehen und das Schiff erkunden. Zündung und Flugkontrolle benötigen zusätzliche Komponenten, die noch von Cephalon Cy gefunden werden müssen. Auch der Orbiter wird dem Update aktualisiert und bekommt grafische Verbesserungen (Beleuchtung, Darstellung von Maschinen) spendiert.Letztes aktuelles Video: Rising Tide Update Trailer