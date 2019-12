Warframe: Ivara Prime ist verfügbar - 4Players.de

Ivara Prime: So königlich und tödlich wie die Nacht selbst, dies ist die Königin der Jagd in ihrer ultimativen Form.

Baza Prime: Diese von den Orokin entwickelte Definition von stiller, zielgenauer Tödlichkeit.

Aksomati Prime: Die elegante Aksomati wurde mit Präzision verfeinert, zu ihrer ultimativen Form.

Ivara Prime Glyphen

Apavada Prime Syandana

Rüstungsset: Anasa Ayatan Prime

90-Tage-Booster: Credits

90-Tage-Booster: Erfahrung

In Warframe ist Ivara Prime verfügbar. Die Konsolen werden in den kommenden Tagen versorgt. "Übt euch in Heimlichkeit, während ihr eurer Beute folgt und schlagt dann mit gnadenloser Präzision als Ivara Prime zu! Keine Jagd ist ohne Baza Prime, Aksomati Prime und exklusive Accessoires vollständig", schreiben die Entwickler.Das Prime-Paket umfasst:Prime-Accessores:Die Gegenstände können sofort mit Ivara Prime Access freigeschaltet werden oder man kann die Blaupausen für Ivara Prime, Baza Prime oder Aksomati Prime durch Relikte im Spiel verdienen.Digital Extremes: "Ein Prime Warframe, Wächter oder Prime Waffen und Accessoires repräsentieren die Technologie, wie sich in der Hochzeit der Orokin Ära zu finden war. Ein Prime Warframe verfügt häufig über zusätzliche Polaritäten im Vergleich zu der nicht-Prime Version. Prime Waffen können sich dabei mit besserer Performance oder anderen Vorteilen von ihren Gegenstücken abheben. Aufgrund ihrer Seltenheit ist die Prime Technologie im ganzen Sonnensystem heiß begehrt. (...) Prime Access ist ein sich stets erneuerndes Programm, das die neuesten Prime Warframes und Prime Ausrüstung zusammen mit vergünstigtem Platinum und anderen exklusiven Gegenständen zum Kauf auf Warframe.de anbietet. Prime Access bietet sofortigen Zugang zu den neuesten Prime Warframes und Prime Ausrüstungsgegenständen, ohne sie vorher bauen zu müssen."Letztes aktuelles Video: Empyrean Launch Trailer