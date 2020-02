Warframe: TennoCon 2020, Operation Scarlet Spear und The Deadlock Protocol

The Sentient threat grows, here’s what you need to look/listen out for!

(🔊 Sound ON 🔊) pic.twitter.com/ajbBMDBFFU



— WARFRAME (@PlayWarframe) February 15, 2020

Im Devstream 138 hat Digital Extreme den Termin der TennoCon 2020 bestätigt. Die Hausmesse, in der sich alles um Warframe und die zukünftigen Neuerungen dreht, wird am 11. Juli 2020 in London (Kanada) stattfinden. Tickets werden hier angeboten. Darüber hinaus haben die Entwickler einen kleinen Blick auf nächsten beiden Updates geworfen worden: Operation Scarlet Spear und The Deadlock Protocol.In Operation Scarlet Spear sind die Sentients in Veil Proxima eingedrungen. Die Tenno (Spieler in Warframe) müssen in Railjacks und am Boden gemeinsam gegen diese Invasion kämpfen. In The Deadlock Protocol stehen die "Corpus" im Mittelpunkt. Man wird mehr über die Corpus-Gründer erfahren und kann ebenfalls Pläne für den neuen Warframe "Protea" erhalten. Zugleich werden die Grafiken und Sounds der Corpus-Inhalte überarbeitet (Corpus Tileset Remaster).Ansonsten war das spezifische Sound-Design in Warframe und die neuen Sounds ein großes Thema in Devstream 138