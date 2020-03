Warframe: Großes Revised-Update für PC verfügbar

Warframe Revised is live now on PC! To prepare for Operation: Scarlet Spear, this update includes an armada of highly requested revisions:



💥 Self Damage removed

🏗️ 45+ fixes for Empyrean

🛡️ Shield Gating and much more



— WARFRAME (@PlayWarframe) March 5, 2020

Für Warframe ist das "Revised"-Update auf PC veröffentlicht worden. Es bereitet das Spiel auf Operation: Scarlet Spear (später im März; wir berichteten ) vor und nimmt zahlreiche Veränderungen und Anpassungen vor. Das Change-Log hat Digital Extremes mit ausführlichen Begründungen auf zwei Forum-Threads verteilt ( Teil 1 Teil 2 ). Die Konsolen-Versionen werden später bedient.Tenno können fortan keinen Schaden mehr an sich anrichten. Rüstung, Schilde und Gesundheit sämtlicher Gegner skalieren nicht mehr exponentiell (mit der Spieler-Stärke). Das neue Modell entspricht eher einer S-Kurve. Der Schaden, den die Gegner anrichten, soll nah an der aktuellen Live-Version des Spiels liegen, aber es wurden einige Änderungen vorgenommen, die sich auf die Art und Weise auswirken, wie die Tenno Schaden nehmen, z.B. durchdringt Gift die Schilde, aber nicht die Rüstung und Slash-Schaden ignoriert die Rüstung, aber nicht die Schilde. Die Gegner treffen übrigens nicht mehr besser, je höher ihre Stufe ist (weniger Aimbot-Feeling). Nahkampfangriffe der Infested richten mehr Schaden an. Außerdem wurden über 45 Bugfixes bei Empyrean vorgenommen, dazu gehören auch deutlich Kostensenkungen beim Railjack.Letztes aktuelles Video: Empyrean The Journey Ahead