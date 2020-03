Warframe: Free-to-play-Shooter erscheint auch für neue Konsolen

Der populäre Free-to-play-Shooter Warframe wird auch für die PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen. Das hat das in Hongkong ansässige Unternehmen Leyou Technologies nach Angaben von Gamespot bestätigt, zu dem auch diverse Studios wie Splash Damage und auch die Warframe-Macher Digital Extremes gehören. Allerdings geht aus den Ausführungen nicht hervor, ob man sich beim Launch auf der neuen Konsolengeneration auf die bereits bestätigte Abwärtskompatibilität bezieht oder tatsächlich technisch aufgepeppte Versionen des Shooters entwickelt werden. Weitere Details folgen vermutlich erst auf der TennoCon, die im Juli 2020 stattfinden soll.Am Ende des vergangenen Kalenderjahres verzeichnete Warframe eine beeindruckende Zahl von 57,6 Millionen registrierten Spielern und verbuchte im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 19,5 Prozent bei den Spielerzahlen. Derzeit ist der Titel für PC, PS4, Xbox One und Switch erhältlich. Neben PS5 und Xbox Series X sollen auch Umsetzungen auf weitere, noch nicht näher spezifizierte Plattformen erfolgen, um das Wachstum der Marke zu steigern.Letztes aktuelles Video: Operation Scarlet Spear Update Trailer - Coming next week to PC