Warframe: Titania Prime steht bereit

Titania Prime: Versuchend und erschreckend, dies ist Titania in ihrer ultimativen Form.

Pangolin Prime: Um einen der ersten Clans der Tenno zu ehren, wurde dieses übliche Schwert wunderschön neu gestaltet. Mit jedem Todesstoß, kann man es fast singen hören.

Corinth Prime: Liegt schwer in der Hand, mit knochenbrechendem Rückstoß. Diese Schrotflinte hat zwei Feuermodi: zum einen Schrot und zum anderen einen Granatwerfer.

Titania Prime Glyphen

Gigelorum Prime Syandana

Archwing-Skin: Cicada Prime

90-Tage-Booster: Credits

90-Tage-Booster: Erfahrung

In Warframe ist ein neues Prime-Paket auf PC, PS4, Switch und Xbox One verfügbar, diesmal mit der listigen Fee "Titania Prime" ( zur Prime-Website ). Titania feierte ihr Debüt am 19. August 2016 mit dem Update "Silver Grove".Titania PrimeTitania Prime Accessoires:Diese Ingame-Gegenstände können sofort mit Titania Prime Access freigeschaltet werden oder man kann die Blaupausen für Titania Prime, Pangolin Prime oder Corinth Prime durch Relikte im Spiel erhalten. Wenn Titania Prime den Prime Access betritt, werden die folgenden Gegenstände in den Prime Vault gehen: Limbo Prime, Pyrana Prime und Destreza Prime."Ein Prime Warframe, Wächter oder Prime Waffen und Accessoires repräsentieren die Technologie, wie sich in der Hochzeit der Orokin Ära zu finden war. Ein Prime Warframe verfügt häufig über zusätzliche Polaritäten im Vergleich zu der nicht-Prime Version. Prime Waffen können sich dabei mit besserer Performance oder anderen Vorteilen von ihren Gegenstücken abheben. Aufgrund ihrer Seltenheit ist die Prime Technologie im ganzen Sonnensystem heiß begehrt. (...) Prime Access ist ein sich stets erneuerndes Programm, das die neuesten Prime Warframes und Prime Ausrüstung zusammen mit vergünstigtem Platinum und anderen exklusiven Gegenständen zum Kauf auf Warframe.de anbietet. Prime Access bietet sofortigen Zugang zu den neuesten Prime Warframes und Prime Ausrüstungsgegenständen, ohne sie vorher bauen zu müssen."Letztes aktuelles Video: Operation Scarlet Spear Update Trailer - Coming next week to PC