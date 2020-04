Warframe: Operation Scarlet Spear startet heute auf Konsolen

Happy Update day, Tenno!



Got some good news for you! Nintendo Switch has passed Cert and will be joining PS4 and XB1 today as we launch Operation: Scarlet Spear: Update 27.3.9 (around 11:00 AM ET) 🚀



Reminder that the Operation will go live sometime after the update launches. https://t.co/AiWdmVT7Ky



— [DE]Danielle Sokolowski (@soelloo) April 9, 2020

Operation Scarlet Spear startet heute in Warframe auf PlayStation 4, Switch und Xbox One. Die PC-Fassung ist bereits verfügbar. Die Operation ist der Startschuss von "The New War" und läuft als fünfwöchiges Event bis zum 14. Mai 2020. Weitere Details findet ihr hier In Operation Scarlet Spear haben die Sentients Veil Proxima durchbrochen und bedrohen nun das Ursprungssystems. Die Tenno (Spieler in Warframe) müssen in Railjacks im Weltraum und am Boden gemeinsam via Mission-Link gegen diese Invasion kämpfen - jeweils vier Spieler pro Team. Das Bodenteam auf der Planetenoberfläche wird gegen Condrix-Gegner (Sentient) antreten müssen und dabei Informationen sammeln, die das Railjack-Team im Weltall benötigt, um ihre Mission abschließen zu können. Das Weltraumteam (Murex Raid) muss bis zum Eintreffen der Nachricht eine Uplink-Station gegen zahlreiche Gegner verteidigen. Diese Doppelmission ist endlos wiederholbar und verspricht neue Ausrüstung (u.a. Basmu Gewehr, Haltung Forma Blaupause) sowie Arkana.Um an dieser Operation teilzunehmen, müsst ihr mindestens den dritten Meisterschaftsrang erreicht haben. Die Basis zur Abwehr der Invasion (Scharlachroter Speer Flottille - Relais) umkreist die Erde. Belohnungen gibt es bei Little Duck gegen Scharlachrote Credits. Das Update, das Operation Scarlet Spear enthalten wird, umfasst ebenfalls The Nova Atomica Collection (Nova Deluxe Skin #2).: Auf dem Boden ist es eure Mission die Kill-Codes von Sentient Condrix' zu ergreifen und diese an eure Verbündeten oben weiterzuleiten. Ihr werdet den Mission-Link - oder MnLink - verwenden müssen, um in Echtzeit eine Verbindung zu den Teams herzustellen. Verteidigt ihn vor den Sentients, während er den Condrix analysiert, um herauszufinden, welchen Code ihr braucht.: Im Railjack besteht euer Ziel darin, den Sentient Murex zu infiltrieren, die Kontrolle über seine Übertragung zu erlangen und den vom Boden-Team geteilten Kill-Code zu übertragen. Dies wird den Murex hoffentlich vom Rest der Sentient Armada, die tief im Veil liegt, abschneiden und weitere Zerstörung verzögern."Letztes aktuelles Video: Operation Scarlet Spear Update Trailer - Coming next week to PC