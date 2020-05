Warframe: TennoCon 2020: Zwei Pakete und zwei Wohltätigkeitsorganisationen

TennoCon 2020 Syandana

Siegel: TennoCon 2020

Display: TennoCon 2020

Glyphe: TennoCon 2020

Emote: TennoCon 2020

Emote: Der Neue Krieg

Orbiter-Dekoration: Der Neue Krieg

TennoCon Relais-Ticket

475 Platinum





The TennoCon 2020 Digital Pack is available now!



🔹 Baro’s Relay Ticket

🔹 Exclusive Customizations

🔹 Discounted Platinum



While our Orbiters are safely docked, get TennoCon Merch at home for the first time ever! https://t.co/mtppioulBz pic.twitter.com/k4RkCfvLOz



— WARFRAME (@PlayWarframe) May 12, 2020

Am 11. Juli 2020 wird die Zukunft von Warframe auf der TennoCon 2020 ausführlich vorgestellt, diessmal allerdings ausschließlich in digitaler Form. Passend zu dem Warframe-Community-Event wird es auch wieder zwei Pakete mit allerlei Inhalten geben: TennoCon 2020 Digital Paket und TennoCon 2020 Merch Paket. Ein Teil aller Einnahmen (genauere Angaben fehlen) aus diesen Paketen wird Digital Extremes an die "Gesellschaft für Autismus in London, Ontario" (Autism Ontario London) und die Gesellschaft für Alzheimer in London und Middlesex (Alzheimer Society London and Middlesex) spenden.Das TennoCon 2020 Digital Paket enthält (24,99 Euro):Darüber hinaus wird ein TennoCon 2020 Merch Paket mit einem limitierten T-Shirt und Pin, welche das Logo der TennoCon 2020 sowie und ein geometrisches Lotus-Design tragen, verkauft ( zum Store ). Weitere Details zur TennoCon 2020 findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Nightwave Series 3 -The Glassmaker Teaser Trailer