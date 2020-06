Warframe: TennoCon 2020 auf den 1. August verschoben

TennoCon 2020 Syandana

Siegel: TennoCon 2020

Display: TennoCon 2020

Glyphe: TennoCon 2020

Emote: TennoCon 2020

Emote: Der Neue Krieg

Orbiter-Dekoration: Der Neue Krieg

TennoCon Relais-Ticket

475 Platinum

Digital Extremes hat die TennoCon 2020 ( Warframe ) vom 11. Juli auf den 1. August 2020 verschoben. Die Verschiebung wird auf die Auswirkungen der Covid-19-Einschränkungen zurückgeführt. Außerdem sei solch ein "digitales Event" flexibler verschiebbar, zumal sie "keine Demo zeigen und erst Monate über Monate später veröffentlichen wollen. Wir wollen direkt liefern, was wir zeigen (wenn es fertig ist, natürlich)", sagte Steve Sinclair im Forum Passend zu dem Warframe-Community-Event wird es auch wieder zwei Pakete mit allerlei Inhalten geben: TennoCon 2020 Digital Paket und TennoCon 2020 Merch Paket. Ein Teil aller Einnahmen (genauere Angaben fehlen) aus diesen Paketen wird Digital Extremes an die "Gesellschaft für Autismus in London, Ontario" (Autism Ontario London) und die Gesellschaft für Alzheimer in London und Middlesex (Alzheimer Society London and Middlesex) spenden.Das TennoCon 2020 Digital Paket enthält (24,99 Euro):Darüber hinaus wird ein TennoCon 2020 Merch Paket mit einem limitierten T-Shirt und Pin, welche das Logo der TennoCon 2020 sowie und ein geometrisches Lotus-Design tragen, verkauft ( zum Store ). Weitere Details zur TennoCon 2020 findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Spielszenen und Bosskamf The Jackal Phase 1