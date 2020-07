Warframe: Inaros Prime steht bereit

Screenshot - Warframe (PC, PS4, One, Switch) Screenshot - Warframe (PC, PS4, One, Switch) Screenshot - Warframe (PC, PS4, One, Switch)

In Warframe ist ein neues Prime-Paket auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One verfügbar, diesmal mit "Inaros Prime" ( zur Prime-Website ). Entsprechende Pakete kosten zwischen 44,99 Euro und 125,99 Euro. Inaros, der über "die Macht der Wüste" verfügt (Austrocknen, Sandstürme, Skarabäus-Schwarm), feierte sein Debüt im März 2016.Diese Ingame-Gegenstände können sofort mit Prime Access freigeschaltet werden oder man kann die Blaupausen für Inaros Prime, Panthera Prime und Karyst Prime durch Relikte im Spiel erhalten."Inaros Prime Access includes the primed version of Inaros, the brutal Panthera Prime, the elegant Karyst Prime, Prime Glyphs, Mittahk Prime Armor, Kahtuss Prime Syandana, a 90-Day Credit Booster, and a 90-Day Affinity Booster.""Ein Prime Warframe, Wächter oder Prime Waffen und Accessoires repräsentieren die Technologie, wie sich in der Hochzeit der Orokin Ära zu finden war. Ein Prime Warframe verfügt häufig über zusätzliche Polaritäten im Vergleich zu der nicht-Prime Version. Prime Waffen können sich dabei mit besserer Performance oder anderen Vorteilen von ihren Gegenstücken abheben. Aufgrund ihrer Seltenheit ist die Prime Technologie im ganzen Sonnensystem heiß begehrt. (...) Prime Access ist ein sich stets erneuerndes Programm, das die neuesten Prime Warframes und Prime Ausrüstung zusammen mit vergünstigtem Platinum und anderen exklusiven Gegenständen zum Kauf auf Warframe.de anbietet. Prime Access bietet sofortigen Zugang zu den neuesten Prime Warframes und Prime Ausrüstungsgegenständen, ohne sie vorher bauen zu müssen."