Warframe: Noch drei Warframes für 2020 geplant: Xaku, Alchemist und Wraith

Beim digitalen TennoCon-2020-Panel "Art of Warframe" haben die Entwickler verraten, dass im Laufe des Jahres drei neue Warframes erscheinen werden. Neben Xaku (ehemals "Broken Frame") sind noch Alchemist und Wraith geplant. In dem Panel wurde außerdem verraten, dass die Designs von Xaku, Alchemist und Wraith ursprünglich als Fan-Kunst mit einem speziellen Thema begannen. Die Designer von Xaku und Alchemist arbeiten mittlerweile auf "Freier Basis" mit Digital Extremes zusammen, während der Designer von Wraith in Vollzeit angestellt wurde und auch an anderen Skins etc. arbeitet.Während Xaku über Void-Kräfte verfügt, werden die beiden Themen "Alchemie" und "verrückter Wissenschaftler" beim Alchemist wichtige Rollen spielen. So sollen sich auf dem Körper "abnehmbare Schlangen" befinden. Wraith wird eine Scharfschützen-ähnliche Sekundärwaffe haben. Folgende Konzeptzeichnungen wurden beim Panel präsentiert.Alchemist wird nach Xaku veröffentlicht. Xaku ist für die kommende Erweiterung "Heart of Deimos" (25. August) geplant. Demnach wird Wraith der letzte Warframe für 2020 sein.