Warframe: TennoCon 2020: Mehrere Rekorde aufgestellt

Warframe von Digital Extremes hat bei der TennoCon 2020 gleich mehrere Rekorde aufgestellt. So brach der Free-to-play-Shooter den bisherigen Nutzerrekord auf Steam und verzeichnete am 1. August 154.246 gleichzeitig aktive Nutzer; obgleich das Spiel auch auf anderen Plattformen verfügbar ist. Der bisherige Steam-Höchstwert wurde am November 2018 erzielt (131.766). Die Vorstellung der kommenden Erweiterung "Heart of Deimos" im Livestream erreichte einen Höchstwert von 469.868 gleichzeitigen Zuschauern auf Twitch und Steam. Die TennoCon 2020 fand aufgrund der Covid-19-Pandemie in diesem Jahr ausschließlich in digitaler Form statt. Des Weiteren hat Digital Extremes einen Teil der TennoCon-Einnahmen an "Autism Ontario London" und "Alzheimer Society London and Middlesex (ASLM)" gespendet. Beide Organisationen erhielten jeweils 100.000 CAD (ca. 63.500 Euro)."Heart of Deimos", die neue offene Welt auf dem Marsmond, wird am 25. August 2020 auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One ihre Pforten öffnen. Es ist das erste Mal, dass alle Plattformen zeitgleich mit einer großen Erweiterung versorgt werden. Einen Überblick über die anstehende Erweiterung mit den "lebendigen Hoverboards", dem 44. Waframe "Xaku" (ehemals "Broken Frame"; von der Community gestaltet), einem steuerbaren Necramech und dem "Helminth Chrysalis System" als neue Form des Endgame-Fortschrittssystems findet ihr hier Letztes aktuelles Video: TennoCon 2020 Heart of Deimos Gameplay Demo