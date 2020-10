Warframe: Naberus Nacht, weniger Speicherplatz auf Konsolen und Testlauf der verbesserten Grafik-Engine

Auch in Warframe findet ein Halloween-Event statt, und zwar "Naberus Nacht". "Um jeden in Naberus-Stimmung zu versetzen, wird sie sich Mutter in ein Kostüm werfen und zeitlich begrenzte Belohnungen gegen Andenken anbieten - in ihrem speziellen Naberus-Laden im Necralisk", schreiben die Entwickler.Darüber hinaus soll Warframe auf der PlayStation 4 und der Xbox One weniger Speicherplatz in Anspruch nehmen. Durch die Überarbeitung von Texturen und der Beleuchtung wird der notwendige Speicherplatz nahezu halbiert, allerdings muss das Spiel dazu erneut runtergeladen werden.PlayStation 4: von 41 GB auf 22,6 GBXbox One: von 64 GB auf 31,2 GBDigital Extremes: "Für Tenno auf der Switch, bitte beachtet, dass dieses Update nicht der Anfang der großen Verkleinerung ist, da die Nintendo Switch Texturen anders komprimiert, als andere Konsolen. Wir arbeiten daran diese und andere technische Schwierigkeiten für zukünftige Switch-Überarbeitungen zu überwinden. Mit diesem Update ist Warframes Größe auf der Nintendo Switch ungefähr ~25.1 GB. Bereitet euch vor, indem ihr mindestens ~6.2 GB auf eurer Switch frei habt, damit ihr das Update annehmen könnt."Auf dem PC kann man via Launcher auch auf die "verbesserte Grafik-Engine" umstellen (siehe Einstellungen), die momentan noch den Beta-Status hat. Die neue Rendering-Engine sorgt für akkuratere Reflexionen und nutzt (wesentlich mehr) dynamische Licht- und Schatten-Effekte. Ein Grafik-Beispiel findet ihr im Warframe-Forum . Die Entwickler wollen aber sicherstellen, die Engine weiterhin gut skalierbar ist und auch auf älteren Systemen, Konsolen und "Toastern sowie Thermostaten" läuft. Steve Sinclair (Game Director) warf auch einen Blick in die Zukunft und erwähnte, dass die "verbesserte Engine" die Nutzung neuer Technologien begünstigen würde. Er spielte in dem Zusammenhang auf RTX On und DLSS von Nvidia an.Änderungen an Xaku"Dieser einst zerbrochene Krieger teilt jetzt neutral effektiven Void-Schaden mit Xatas Flüstern aus, entwaffnet Feinde schneller mit Lohks Griff und teilt auch mit Leugnen höheren Schaden aus. Seht euch die Details in den Offiziellen Foren an!"Änderungen: Helminth- und Railjack-Ressourcen"Die Kosten an Railjack-Ressourcen, die für die Helminth-Sekrete nötig sind, wurden insgesamt reduziert! Zusätzlich werden Ressourcen an die Spieler zurückgegeben, die einen Railjack besitzen und Helminth installiert haben, nachdem das Update startet. Behaltet die Foren im Auge, wir werden eine Ankündigung posten und euch Bescheid geben, wann ihr die Ressourcen erwarten könnt!"Letztes aktuelles Video: Nights of Naberus Trailer