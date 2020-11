Warframe: PS5-Umsetzung ist am 26. November startklar

Die PS5-Version von Warframe

wird am 26. November veröffentlicht. Auf der PlayStation 5 wird der Free-to-play-Titel mit bis zu 60 fps in bis zu 4K laufen - genauere Angaben machten die Entwickler nicht, auch nicht auf Nachfrage. Das Spiel und die offenen Welten sollen von den stark verkürzten Ladezeiten auf den Next-Gen-Konsolen profitieren.Außerdem wird der "Enhanced Renderer" mit dynamischer Beleuchtung (Schattenwurf, bessere Reflexionen) zum Einsatz kommen. Zugleich werden neue und besser komprimierte Texturen verwendet. Daher werden die Texturen mehr Details bieten, aber weniger Platz auf der Festplatte einnehmen.Vergleich: Der "normale" Renderer von WarframeVergleich: Der "überarbeitete" Renderer von WarframeAuch Cross-Generation-Play wird geboten. Spieler auf PS4 und PS5 können also gemeinsam spielen. Der Fortschritt kann ebenfalls von PS4 auf PS5 mitgenommen werden. Das Spiel wird auf der Sony-Konsole bestimmte Aktivitäten (Progress Activities oder Challenge Activities) und die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers unterstützen (unterschiedliche Simulation der Schüsse). Die haptischen Features (Vibrationen) des Controllers sollen später genutzt werden."PS5 and PS4 owners can celebrate the next generation by downloading the free, exclusive Warframe: PlayStation Plus Booster Pack (an approximately 30 Dollar value) to get started. This exclusive pack contains a new Sedai Obsidian Syandana -- a design inspired by the new DualSense Controller -- an Experience Booster, in-game Currency Booster, Credits and Premium Credits."Warframe wurde 2013 mit einer Umgebung und vier Warframes veröffentlicht. 60 Millionen registrierte Spieler später (im November 2020) umfasst der Free-to-play Looter/Shooter insgesamt 18 Planeten, drei offene Spielwelten, 30 Quests und 44 Warframes.