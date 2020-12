Warframe: Digital Extremes bleibt nach der Übernahme durch Tencent kreativ unabhängig

Tencent hatte in der vergangenen Woche die Übernahme von Leyou Technologies und damit auch von dem kanadischen Studio Digital Extremes angekündigt ( wir berichteten ). Die Entwickler und Publisher von Warframe haben sich in einer Stellungnahme zu Wort gemeldet und klargestellt, dass sie (kreativ) unabhängig bleiben werden.Auszüge aus dem Statement : "Wir werden in kreativer Hinsicht unabhängig bleiben, wir erwarten keine Veränderungen an Warframe oder an der Art und Weise, wie unser Studio arbeitet - und wir werden uns - wie immer - der Community widmen, die uns seit dem Start von Warframe bei jedem Schritt begleitet hat. (...) Unsere kreativen Ziele konzentrieren sich weiterhin auf die Umsetzung [des Spiels] für die Konsolen der nächsten Generation (Xbox Series X/S), Neuerungen in Bezug auf The New War, intensive Weltraumschlachten (Corpus Railjack) und weitere Überraschungen im Jahr 2021. (...) Tencent ist bekannt dafür, die kreativen Entscheidungen und die Integrität seiner Studios zu respektieren und ihnen die Autonomie und Unabhängigkeit zu geben, um zu experimentieren, zu innovieren und zu gedeihen."Derzeit liegt die chinesische Version von Warframe weit hinter ihrem westlichen Pendant zurück. Die Entwickler würden bereits mit Tencent zusammenarbeiten, um Updates für die chinesische Version zu bringen, heißt es.Letztes aktuelles Video: Profile | Lavos