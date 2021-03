Warframe: Die Railjack-Überarbeitung im Detail

Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC) Screenshot - Warframe (PC)

Digital Extremes möchte Railjack, also die Weltraumkämpfe von Warframe , mit dem nächsten Update überarbeiten und besser in den charakterischen "Flow" des Free-to-play-Actionspiels integrieren. Neben den Corpus-Railjack-Inhalten sollen größere Verbesserungen (laut Entwickler: mit der Kettensäge) vorgenommen werden. So wird der Aufwand, um das eigene Raumschiff zu erhalten, deutlich reduziert. Man wird weniger "Grinden" müssen. Spieler, die schon im eigenen Raumschiff unterwegs sind, bekommen eine "Aufwandsentschädigung".Abgesehen davon, dass die Railjack-Inhalte besser mit den gewohnten und typischen Warframe-Spielgeschehen verzahnt werden sollen, wird nicht mehr alleine der Host (Gruppenleiter) die Stärke des Railjacks bestimmen. Vielmehr soll jeder Spieler seine eigenen Avionics (Railjack Mods) mitbringen, genannt "Railjack Plexus". Die Command Intrinics (NPC-Crewmitglieder) halten auch Einzug in das Spiel. Das Innenleben der Raumschiffe (Verkleinerung des Innenlebens), die Belohnungen und die repetitive Missionsstruktur sollen überarbeitet werden. Einen Überblick über die ganzen Veränderungen geben die Entwickler im folgenden Workshop-Video (zur Text-Version ).Die Railjack-Verbesserungen sollen mit dem Patch 29.10 zunächst für PC erscheinen - und vor dem Update 30 "Call of the Tempestarii" (Warframe-Sevagoth und Andeutung eines neuen Antagonisten).