Warframe: Prime Access mit Gara

"Gara Prime: Führe die Legende der glasgepanzerten Kriegerin Gara fort. Beherrsche das Schlachtfeld mit der Macht puren Kristalls.

Astilla Prime: Entfessele explosive Glasscherben, die Feinde zerlegen, mit Garas bevorzugter Schrotflinte, hier präsentiert in ihrer spektakulären Prime-Form.

Volnus Prime: Der herrliche und ursprüngliche Orokin Guss von Garas bevorzugtem Glashammer. Täuschend leicht und schnell und dennoch tödlich.

Exklusive Gara Prime Glyphen"

"Ephemera: Catena Prime

Kavat-Rüstung: Castellan Prime

Gen-Maskierung: Sabella Prime (enthält Fellmuster und 4 Farben)

90-Tage-Booster: Ressourcen & Erfahrung

Bonus: Inkubator-Segment: Kavat-Upgrade und Kavat-Paket: Basis"

Gara wird am 25. Mai im Prime Access bei Warframe auf allen Plattformen verfügbar sein.Digital Extremes: "Ihr kennt vielleicht den Glas manipulierenden Warframe Gara, der erste Warframe, der einen Sentient in den Ebenen von Eidolon getötet hat, aber Gara Prime ist ein Relikt aus der Orokin Ära, die verbesserte Stats und Mod-Polarität aufweist. Ob ihr einen wichtigen Feind mit Spektrarage ablenkt, eine Ladung explosiver Glassplitter mit ihrer bevorzugten Waffe Astilla Prime abfeuert oder ein paar Sturmsoldaten mit Zerschmetterte Peitsche beiseite fegt, Gara Prime ist für jede Situation gut ausgerüstet."Gara Prime AccessGara Prime AccessoiresPrime Warframes und Waffen sind die mächtigsten Gegenstände/Items im Spiel. Man kann Relikte im Spiel sammeln, um den Prime-Warframe selbst zu bauen oder man kauft die Prime-Pakete und erhält direkten Zugriff auf die entsprechenden Warframes plus Kosmetikkram und Platinum.Wukong Prime, Zhuge Prime und Ninkondi Prime werden den Prime Vault am 25. Mai verlassen.Letztes aktuelles Video: 8 Year Anniversary