Warframe: Sisters of Parvos: Update erscheint am 6. Juli

Am 6. Juli 2021 wird das Warframe -Update "Sisters of Parvos" gleichzeitig auf allen Plattformen veröffentlicht. Die Storyline von Vala, die kürzlich im Update "Call of the Tempestarii" begonnen wurde, wird mit dem aggressiven Corpus-Vormarsch unter der Führung von Parvos Granum fortgesetzt. Parvos hat eine Reihe von neuen Gegnern erschaffen - eine Schwesternschaft von Elitejägerinnen, die seinen Befehlen folgen. Die Tenno müssen die Attentäterinnen und ihre Roboterhunde aufhalten. Die Schwestern sind mit den fortschrittlichsten Waffen aus dem Corpus-Arsenal ausgestattet.Außerdem wird das Corpus-Lich-System eingeführt, mit dem man zusätzliche Beute durch zusätzliche Bosskämpfe freischalten kann. Neu ist ebenfalls der Warframe Yareli (Wasser- und Wellen-Thematik inkl. kampfbereitem Aqua-Board), der einer der zugänglichsten Warframes sein soll und damit einen "schnellen Einstieg" verspricht. Um den Warframe freizuschalten, wird man nach Fortuna zurückkehren müssen. Dort wird man Comic-Seiten für die Ventkids sammeln und K-Drive-Herausforderungen absolvieren dürfen. Digital Extremes wird außerdem ein optionales Supporter Pack veröffentlichen, das auf Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PS5, PS4 und Switch erhältlich sein wird.Wie es mit Warframe weitergehen wird, präsentieren die Entwickler dann auf der TennoCon 2021 am 17. Juli 2021 (ab 23:00 Uhr).Letztes aktuelles Video: 8 Year Anniversary