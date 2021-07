Warframe: Sisters of Parvos: Update auf PC und Konsolen veröffentlicht

"See-Fallen: Bildet drei Wasserkugeln, die Feinde suchen, sich bei Kontakt ausdehnen und gleichzeitig ihren Opfern Schaden zufügen und diese bewegungsunfähig machen.

Merulina: Beschwört Merulina, eine reitbare Kreatur der Wellen und die Inspiration für K-Drives. Merulina schützt Yareli, indem sie einen Großteil des eingehenden Schadens absorbiert.

Aquaklingen: Zerreißt Feinde mit einem Trio von kreisenden Aquaklingen.

Springflut: Zieht Feinde in einen vernichtenden Mahlstrom und fegt sie dann in einer wässrigen Explosion weg. Jeder Feind, der im Wirbel gefangen ist, erhöht den Schaden der Explosion.

Passiv: Yareli erhält 100% erhöhte krit. Chance für Sekundärwaffen, wenn sie sich mindestens 1,5s lang bewegt hat."

Für Warframe ist das Update "Sisters of Parvos" gleichzeitig auf allen Plattformen veröffentlicht worden. Die Storyline von Vala, die kürzlich im Update "Call of the Tempestarii" begonnen wurde, wird mit dem aggressiven Corpus-Vormarsch unter der Führung von Parvos Granum fortgesetzt. Parvos hat eine Reihe von neuen Gegnern erschaffen - eine Schwesternschaft von Elitejägerinnen, die seinen Befehlen folgen. Die Tenno müssen die Attentäterinnen und ihre Roboterhunde aufhalten. Die Schwestern sind mit den fortschrittlichsten Waffen aus dem Corpus-Arsenal ausgestattet."Um zu beginnen, müsst ihr sowohl die Quest 'Der Innere Krieg' als auch 'Ruf der Tempestarii' abgeschlossen haben und euren aktiven Kuva Lich besiegen, bevor ihr einen Kampf mit einer Schwester von Parvos aufnehmen könnt."Außerdem wird das Corpus-Lich-System eingeführt, mit dem man zusätzliche Beute durch zusätzliche Bosskämpfe freischalten kann. Neu ist ebenfalls der Warframe Yareli (Wasser- und Wellen-Thematik inkl. kampfbereitem Aqua-Board), der einer der zugänglichsten Warframes sein soll und damit einen "schnellen Einstieg" verspricht. Um den Warframe freizuschalten, wird man nach Fortuna zurückkehren müssen. Dort wird man Comic-Seiten für die Ventkids sammeln und K-Drive-Herausforderungen absolvieren dürfen."Yareli ist in Fortuna legendär für ihren selbstlosen Heldenmut gegen das unterdrückende Corpus Regime. Tenno, die die Quest "Vox Solaris" abgeschlossen haben, erhalten eine Einladung von Roky, die Quest "Wellenreiter" freizuschalten. Eine Comic-basierte Reihe an K-Drive-Herausforderungen im Orbis-Tal, die als Belohnungen Yarelis Blaupause bereithalten! Erforscht den Rest ihrer Komponenten im neuen Bastellabor Dojo Raum und erweckt die geliebte Heldin der Schachtkinder zum Leben! Dieser täuschend entzückende Warframe ruft eine reitbare Kreatur namens Merulina herbei, um sich schnell und frei über das Schlachtfeld zu bewegen und mit der zerstörerischen Kraft des Meeres ihre Feinde mit ozeanischer Wut zu kontrollieren."Fähigkeiten von Yareli:Digital Extremes wird außerdem ein optionales Supporter Pack veröffentlichen, das auf Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PS5, PS4 und Switch erhältlich sein wird ( zur Website ).Wie es mit Warframe weitergehen wird, präsentieren die Entwickler dann auf der TennoCon 2021 am 17. Juli 2021 (ab 23:00 Uhr).